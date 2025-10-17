'Khóc không ra tiếng' vì nhận mừng cưới 10 cây vàng

"Tôi đi ăn cưới đứa cháu trong quê ngoại khoảng tháng 4/2024, thì thấy bạn thân chú rể mỗi người tặng một chỉ, bạn đi xuất khẩu lao động còn nhờ bố mẹ ở nhà mang một chỉ vàng đến tặng.
Anh em con cô dì, chú bác thân thiết cũng mỗi người phải tặng một chỉ. Rồi hội bạn thân của bố mẹ chú rể cũng mỗi hội tặng một chỉ. Nhà cô dâu có điều kiện hơn, bố mẹ có nhiều mối quan hệ xã hội hơn còn được tặng nhiều hơn.
Tính ra trong buổi đại tiệc hôm đó, hai cháu phải được tặng gần 10 cây vàng. Lúc đó giá vàng chỉ loanh quanh 100 triệu.
Giờ mà con nhà bạn cưới, anh chị tôi (bố mẹ chú rể) phải đi mua vàng tặng lại thì chắc là khóc không ra tiếng", độc giả nguyenthilethu251192 kể lại câu chuyện mừng cưới bằng vàng như trên, trong bối cảnh sáng nay Giá vàng thế giới lên trên 4.300 USD, đồng thời Mỗi lượng vàng miếng tăng gần 4 triệu đồng, 150,7 - 152,2 triệu đồng một lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng.
Trong khi đó, độc giả nickname vannam1791961 nêu quan điểm: "Không việc gì phải khóc cả đi mừng đám cưới bằng vàng giờ là xưa, và không còn phù hợp nữa. Nếu được mừng cưới bằng vàng nên cất giữ hộ, khi họ cưới là trả lại chứ đừng có mang bán tiêu xài".
Độc giả nickname huytuyen2486 nói: "Lúc trước tôi được tặng vàng cưới, xác định chỉ cái nào của bố mẹ cho thì dám bán để tiêu. Còn lại đánh dấu cất két chờ trả lại khi đến dịp. Thực lòng đám cưới quê giờ sính trò tặng vàng này quá, chả ích gì chỉ khoe mẽ".
Trước đó, trên VnExpress, một số độc giả nêu quan điểm cho rằng mừng cưới bằng vàng là một gánh nặng: "Mừng cưới bằng vàng rồi bắt người khác phải trả lại, trở thành gánh nặng cho nhiều đôi trẻ".