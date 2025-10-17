Giá vàng thế giới lên trên 4.300 USD

Chỉ sau một ngày cán mốc 4.200 USD, giá vàng tăng thêm hơn 100 USD một phiên để lên mức cao kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch 16/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 118 USD lên 4.325 USD một ounce. Sang phiên sáng 17/10, giá hiện chạm 4.367 USD.

Đây là phiên thứ 4 liên tiếp giá kim loại quý lên mức kỷ lục mới. Thị trường đi lên khi nhà đầu tư đổ xô trú ẩn trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất.

Từ đầu năm, giá kim loại quý đã tăng hơn 60%, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Fed giảm lãi suất, lực mua của các ngân hàng trung ương, quỹ ETF vàng và làn sóng phi đôla hóa.

Giá vàng thế giới liên tục đi lên trong vài phiên qua. Đồ thị: Kitco

"Quỹ đạo của vàng sẽ phụ thuộc vào lộ trình Mỹ giảm lãi suất tháng tới, cũng như diễn biến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nếu hai nước không đạt thỏa thuận nào và mối quan hệ hai bên liên tiếp xuống cấp, giá có thể vượt mốc 5.000 USD", Zain Vawda - nhà phân tích tại MarketPulse by OANDA dự báo.

Tuần này, nhà đầu tư tập trung vào căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Washington hôm 15/10 chỉ trích việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm là mối đe dọa cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về chiến sự tại Ukraine. Hôm nay, ông Trump dự kiến có cuộc nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Nhà đầu tư hiện dự báo gần như chắc chắn Fed giảm lãi suất tháng 10 và 12. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp. Dù vậy, Vawda cũng cho biết giá có thể có các đợt điều chỉnh ngắn hạn, giúp nhà đầu tư tiếp tục mua vào.

Ngày 15/10, ngân hàng HSBC nâng dự báo giá trung bình năm tới lên 3.355 USD, do nhu cầu trú ẩn tăng cao và đồng đôla yếu.

Ngoài vàng, giá bạc, bạch kim và palladium cũng đang có xu hướng tăng. Bạc lập đỉnh mới 54,1 USD một ounce trong phiên 16/10. Bạch kim và palladium tăng 3-4%, lần lượt lên 1.706 USD và 1.606 USD.

Hà Thu (theo Reuters)