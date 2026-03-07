UAEUAV chưa rõ nguồn gốc lao xuống gần nhà ga tại sân bay quốc tế Dubai, gây ra vụ nổ lớn và khiến cơ sở đóng cửa trong nhiều giờ.

Video công bố hôm nay cho thấy một máy bay không người lái (UAV), chưa rõ bên sở hữu, lao xuống gần một nhà ga tại sân bay quốc tế Dubai, gây ra vụ nổ và cột khói lớn. Hãng tin CNN nhận định không có bằng chứng cho thấy video đã xuất hiện từ trước hoặc do AI tạo ra.

Theo dữ liệu định vị địa lý của CNN, phi cơ rơi gần cuối khu vực phía đông Sảnh A của sân bay Dubai. Không rõ mục tiêu của UAV là sân bay hay nó bị mất kiểm soát sau khi trúng hỏa lực phòng không.

Khoảnh khắc UAV phát nổ khiến sân bay Dubai đóng cửa Khoảnh khắc UAV lao xuống khu vực sân bay Dubai, UAE trong video công bố ngày 7/3. Video: CNN

Sự việc khiến sân bay Dubai phải dừng hoạt động trong vài tiếng, dữ liệu của trang theo dõi hàng không dân sự Flightradar24 cho thấy một số phi cơ phải bay vòng quanh để chờ hạ cánh.

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo "xảy ra sự cố nhỏ do mảnh vỡ rơi xuống sau khi mục tiêu bị bắn hạ" và không có thương vong liên quan, song không đề cập đến sân bay Dubai.

UAE là một trong các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông và cho nước này đặt căn cứ quân sự. Đây cũng là quốc gia bị tập kích nhiều nhất tại Vùng Vịnh trong chiến dịch trả đũa của Iran.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 7/3 thông báo Iran đã phóng 16 tên lửa đạn đạo vào nước này, 15 quả bị đánh chặn và một tên lửa rơi xuống biển. Trong số 121 UAV hướng tới UAE, 119 chiếc bị bắn hạ và hai phi cơ rơi xuống lãnh thổ nước này. UAE đã phát hiện tổng cộng 221 tên lửa đạn đạo và hơn 1.300 UAV bay đến nước này từ đầu xung đột.

Các chuyến bay từ sân bay Dubai được nối lại một phần từ ngày 2/3, bất chấp UAE vẫn bị tập kích hàng ngày. Trong vụ tấn công ngày 28/2, một nhà ga sân bay tại UAE bị hư hại và 4 nhân viên bị thương.

Các quốc gia tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Trung Đông đã chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Xung đột đến nay đã khiến khoảng 1.500 người ở các bên thiệt mạng.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 7/3 xin lỗi các nước láng giềng bị Iran tập kích, khẳng định Tehran coi họ là anh em và không có ý định tấn công. Ông thông báo hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran đã chỉ đạo lực lượng vũ trang "không được tập kích hoặc phóng tên lửa vào những quốc gia láng giềng, trừ khi Iran bị tấn công từ những nước này".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, AP)