Khoảnh khắc tên lửa Mỹ đánh trúng 'tàu sân bay UAV' Iran

Quân đội Mỹ công bố video vụ tập kích Shahid Bagheri, chiến hạm được Iran hoán cải từ tàu chở container để thành tàu sân bay UAV.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 5/3 công bố video dường như được quay từ hệ thống ngắm/chỉ thị mục tiêu trên máy bay quân sự Mỹ, cho thấy tàu sân bay UAV của Iran đang hoạt động trên biển. Chiến hạm Iran sau đó bị ít nhất hai quả tên lửa dẫn đường chính xác đánh trúng vào sàn cất hạ cánh, làm bùng phát đám cháy lớn.

CENTCOM cho biết chiến hạm nói trên có kích cỡ tương đương tàu sân bay trong Thế chiến II, cho hay nó "đang bốc cháy". Trong cuộc họp báo cùng ngày, đô đốc Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM, xác nhận tàu sân bay UAV của Iran đã bị tấn công. Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Khoảnh khắc Mỹ tấn công tàu sân bay UAV của Iran Tàu sân bay UAV Iran bị tấn công trong video công bố ngày 5/3. Video: CENTCOM

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sở hữu một tàu sân bay UAV là IRIS Shahid Bagheri. Chiến hạm dài 240 m, lượng giãn nước gần 42.000 tấn, được cải hoán từ tàu container năm 2022-2024 và biên chế tháng 6/2025.

Shahid Bagheri được trang bị một pháo 30 mm, 8 tên lửa chống hạm và 8 tên lửa phòng không. Chiến hạm có thể mang theo trực thăng và UAV cỡ lớn như Qaher-313. Tàu có sàn cất hạ cánh kiểu cầu nhảy dài khoảng 180 m, có thể triển khai tới 60 UAV trinh sát và tấn công cùng hàng chục xuồng tự sát.

Ngoài khả năng tấn công và phòng thủ, chiến hạm Shahid Bagheri còn là căn cứ hậu cần tiền phương cho IRGC. Theo truyền thông Iran, tàu được trang bị hệ thống thu thập thông tin tình báo và tác chiến điện tử, ngoài ra có một bệnh viện bên trong.

Khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, CENTCOM thông báo lực lượng trực thuộc bắt đầu tấn công tàu Shahid Bagheri. Tính tới nay, Mỹ đã đánh chìm hoặc phá hủy hơn 30 chiến hạm của Iran, đô đốc Cooper nói.

Chiến hạm Iran lần đầu phóng thử tên lửa đạn đạo đặt trong container Chiến hạm Shahid Mahdavi của Iran phóng tên lửa đạn đạo đặt trong container trên vịnh Oman tháng 2/2024. Video: Tasnim

Trong 6 ngày qua, quân đội Mỹ và Israel liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng, tình báo của Iran, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Hai trong số các mục tiêu Mỹ đặt ra là phá hủy năng lực tác chiến hàng hải và tên lửa của Iran. Theo đô đốc Cooper, Mỹ còn muốn "san bằng nền tảng công nghiệp chế tạo tên lửa đạn đạo của Iran".

Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel cùng hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Xung đột đến nay đã khiến khoảng 1.500 người ở các bên thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Hill, Ynet)