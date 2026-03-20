Khoảnh khắc tên lửa Israel phát nổ gần phóng viên

Khi nhóm phóng viên Nga tác nghiệp tại miền nam Lebanon, quả tên lửa Israel lao xuống ngay bên cạnh, khiến hai nhà báo bị thương.

Đài RT của Nga ngày 19/3 đăng video cho thấy khoảnh khắc tên lửa Israel lao xuống khu vực nơi nhóm phóng viên của đài này đang tác nghiệp ở miền nam Lebanon.

Trong video, Steve Sweeney, phóng viên thường trú tại Beirut, đang tường thuật tình hình thì nghe thấy tiếng rít trên bầu trời. Sweeney dừng lại lắng nghe rồi cúi đầu chạy, đúng lúc quả tên lửa phát nổ ngay phía sau lưng anh, cách chưa đầy 10 mét.

Camera của phóng viên quay phim Ali Rida rơi xuống đất, ghi lại cảnh khói bụi, mảnh kim loại văng khắp nơi.

Khoảng khắc phóng viên Nga thoát chết trong đòn không kích Israel Tên lửa rơi trúng khu vực tổ phóng viên RT tác nghiệp ở miền nam Lebanon, ngày 19/3. Video: Telegram/rt_russian

Theo lời hai phóng viên, tiêm kích Israel đã phóng tên lửa vào vị trí của nhóm gần cầu Al Qasmiya, cách không xa một căn cứ quân sự trong khu vực.

Rida cáo buộc lực lượng Israel "cố tình tấn công" tổ tác nghiệp, dù cả hai đều mặc trang phục gắn phù hiệu báo chí rõ ràng. Sweeney trúng mảnh tên lửa ở cánh tay, đã được các bác sĩ điều trị.

"Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc vì chúng tôi còn sống. Chúng tôi thực sự quá may mắn khi chỉ bị thương ở mức đó", Sweeney nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày chỉ trích Israel về vụ tấn công, cho rằng việc nhắm vào các phóng viên có phù hiệu báo chí "không thể coi là tai nạn, nhất là khi 200 nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza".

Sự việc còn đáng chú ý hơn khi tên lửa "không đánh trúng cơ sở quân sự quan trọng nào", bà Zakharova viết trên Telegram. Moskva tuyên bố sẽ triệu đại sứ Israel và "đang chờ phản ứng từ các tổ chức quốc tế".

Vị trí xảy ra vụ tập kích trúng khu vực tổ phóng viên RT tác nghiệp ở miền nam Lebanon. Đồ họa: Google Maps

Trả lời yêu cầu bình luận, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phát cảnh báo yêu cầu tránh xa cây cầu này, như một phần trong khuôn khổ chiến dịch oanh kích ngày 19/3.

"Trong video, có thể thấy một nhà báo xuất hiện tại khu vực cầu Al Qasmiya. Trước đó, chúng tôi đã phát cảnh báo rõ ràng tại khu vực này", IDF cho biết trong tuyên bố. "Lực lượng tấn công cây cầu sau khi đã đủ thời gian kể từ lúc phát cảnh báo. Khu vực tiếp tục bị nhắm mục tiêu lúc 12h30".

IDF khẳng định không nhắm vào dân thường hoặc nhà báo, và hành động phù hợp luật pháp quốc tế. Moskva chưa bình luận về lời giải thích của Tel Aviv.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh IDF triển khai chiến dịch trên bộ "hạn chế và có mục tiêu" nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. IDF ngày 18/3 đã đe dọa nhắm vào các cây cầu vượt sông Litani, nhằm ngăn Hezbollah chuyển vũ khí, quân tiếp viện xuống miền nam.

Theo IDF, Hezbollah bắt đầu tấn công Israel vào ngày 2/3 để trả thù cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Xung đột nóng lên sau khoảng thời gian hạ nhiệt, khi thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024 phần lớn đã chấm dứt giao tranh trước đó giữa IDF và Hezbollah.

Đức Trung (Theo NY Post, RT, AP)