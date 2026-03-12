Khoảnh khắc tên lửa Iran vượt qua loạt đạn đánh chặn Patriot

Video mới công bố cho thấy tổ hợp Patriot tại UAE khai hỏa nhiều quả đạn để chặn đòn tập kích của Iran, song vẫn để lọt mục tiêu.

Clash Report, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ngày 11/3 đăng video do một thủy thủ Trung Quốc ghi lại, cho thấy tổ hợp phòng không Patriot khai hỏa ít nhất 6 quả đạn để bảo vệ kho dầu Fujairah ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, ít nhất 2 tên lửa đạn đạo Iran vẫn vượt qua lưới phòng không UAE và lao xuống, gây ra những vụ nổ lớn. Chưa rõ thời điểm quay video và liệu các quả đạn có cùng nhắm vào một mục tiêu hay không. Mỗi khẩu đội Patriot thường phóng 2 đạn để đánh chặn một tên lửa đạn đạo.

Khoảnh khắc Patriot khai hỏa loạt đạn đánh chặn tên lửa Iran Khoảnh khắc tổ hợp Patriot khai hỏa đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran trong video công bố ngày 11/3. Video: X/Clash Report

UAE chưa công bố thông tin về vụ tập kích nhằm vào kho dầu Fujairah. Giới chức địa phương ngày 3/3 cho biết một vụ cháy đã bùng phát tại cảng Fujairah sau khi mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) bị phòng không UAE bắn hạ rơi xuống cơ sở này.

Ảnh vệ tinh thương mại công bố ngày 6/3 cho thấy ít nhất hai bể chứa dầu tại Fujairah đang cháy và tạo ra cột khói đen bốc lên cao, một bể khác dường như đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Iran cũng tập kích hạ tầng trọng yếu của các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí, cũng như các tàu thuyền tìm cách vượt qua eo biển Hormuz hoặc neo đậu trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Các quốc gia Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Các cuộc tấn công liên tiếp của Iran đang gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

Đòn trả đũa của Iran còn phá hủy hàng loạt đài radar mắt thần, có trị giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ USD, được Mỹ và đồng minh bố trí ở khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)