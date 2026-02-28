Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống 'trái tim căn cứ hải quân Mỹ'

Video hiện trường cho thấy tên lửa đạn đạo Iran lao xuống căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain, gây ra vụ nổ và cột khói lớn.

"Các tên lửa và máy bay không người lái của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh trúng mục tiêu, giáng đòn nặng nề vào cảng nhà Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain, cũng như các căn cứ khác của Washington ở Qatar và Các tiểu vương Quốc Arab Thống nhất", IRGC cho biết trong thông báo hôm nay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, công bố video do người dân địa phương ghi lại, cho thấy khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống quân cảng đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 Mỹ gần thủ đô Manama của Bahrain. Các hình ảnh hiện trường cho thấy cột khói lớn bốc lên sau đó.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống sở chỉ huy hạm đội Mỹ Khoảnh khắc tên lửa Iran tập kích căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ hôm 28/2. Video: X/AMK Mapping

"Đòn đánh rất nghiêm trọng, dường như đã trúng vào trái tim của căn cứ này", Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận xét.

"Căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ đã hứng chịu đòn tấn công tên lửa. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", Trung tâm Thông tin Quốc gia Bahrain cho biết, nhưng không nêu thiệt hại cụ thể.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain thông báo đang yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ, khuyến cáo công dân Mỹ làm tương tự cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cột khói bốc lên từ căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ sau đòn tập kích ngày 28/2. Ảnh: AFP

Hạm đội 5 hải quân Mỹ đặt trụ sở tại Bahrain, phụ trách tác chiến trên vùng biển rộng 6,5 triệu km2, gồm Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Biển Đỏ, một phần Ấn Độ Dương và ba vị trí chiến lược là eo biển Hormuz, kênh đào Suez, eo biển Bab al-Mandeb.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm".

Vị trí căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain. Đồ họa: Globe and Mail

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả Israel, nhưng chưa rõ quy mô cũng như mức độ thiệt hại. Giới chức Iran cũng xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều an toàn.

Trong phát biểu về chiến dịch, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ có thể hứng chịu nhiều thương vong khi xảy ra xung đột.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)