Israel công bố video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích tàng hình F-35I bắn rơi máy bay Yak-130 trong vụ không chiến trên bầu trời Tehran.

Video được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố ngày 5/3 cho thấy một máy bay Yak-130 Iran bị tiêm kích F-35I bám đuổi từ xa. Sau khi trúng tên lửa đối không của đối phương, chiếc Yak-130 bùng cháy rồi lao xuống đất. Phi công Israel khi đó thông báo "mục tiêu đã bị bắn hạ, tiếp tục tấn công".

Một số video xuất hiện trên mạng xã hội trước đó một ngày cho thấy vệt khói trắng được cho là từ chiếc Yak-130 bị bắn rơi. Hai phi công trên máy bay dường như đã phóng dù thoát khỏi phi cơ, chưa rõ tình trạng của họ.

Khoảnh khắc F-35 Israel bắn rơi chiến đấu cơ Iran Máy bay Yak-130 của Iran bị bắn rơi trong video công bố ngày 5/3. Video: IDF

Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF, cho biết chiếc Yak-130 cất cánh từ sân bay Mehrabad ở Tehran. "Chiến đấu cơ này gây ra mối đe dọa cho các máy bay của chúng tôi", tướng Defrin nói.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Đây là lần đầu tiên tiêm kích Israel tham gia không chiến và hạ phi cơ có người lái của đối phương trong hơn 40 năm qua. Lần gần nhất không quân Israel bắn rơi mục tiêu như vậy là vào tháng 11/1985, khi tiêm kích F-15 Israel hạ hai chiếc MiG-23 Syria ở Lebanon.

Israel đang vận hành 48 chiếc F-35I Adir, phiên bản phát triển riêng dành cho nước này dựa trên cơ sở F-35A. Tiêm kích F-35I được tích hợp nhiều công nghệ của Israel để đối phó mối đe dọa từ Iran.

Yak-130 là máy bay phản lực huấn luyện, song có thể hoạt động như cường kích hạng nhẹ, có thể mang theo 3 tấn vũ khí các loại, trong đó có rocket S-25 80 mm, bom và tên lửa đối không R-73 với tầm bắn khoảng 30 km. Iran đặt mua 12 máy bay Yak-130 từ Nga và nhận chiếc đầu tiên vào năm 2023.

Máy bay Yak-130 của Iran trong ảnh công bố tháng 2/2025. Ảnh: Tasnim

Chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và ngày càng lan rộng, khi hai bên tìm cách nhắm vào các mục tiêu giá trị cao của nhau. Mỹ đã hạ nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo, tàu chiến và máy bay Iran, trong khi Tehran tập kích các cơ sở quân sự, năng lượng của Washington và đồng minh ở Trung Đông.

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 4/3 cho biết ít nhất 1.045 binh sĩ và dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel, AFP, AP)