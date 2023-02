Khoảnh khắc đáng yêu của runner nhí ở Kun Marathon TP HCM

Bảo An mặc trang phục phi hành gia làm bằng bìa carton. Đây là tác phẩm do chính em mất một ngày để tạo ra. Em cho biết ước mơ trở thành phi hành gia. Bộ trang phục khiến An khó di chuyển nhưng em vui khi mang ước mơ đến đường chạy. Em kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường qua những hành động nhỏ như tái chế các vật dụng cũ.