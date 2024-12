Khoảnh khắc 'bùng nổ' tại nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter

Fan xếp hàng chờ bốn tiếng, Imagine Dragons "đốt cháy" sân khấu với 13 bản hit và pháo hoa rợp trời khép lại nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter, ngày 8/12.

Nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter kéo dài ba tiếng rưỡi, hút hơn 20.000 khán giả trong nước lẫn quốc tế. Từ 21h, Imagine Dragons độc diễn hơn một tiếng, với 13 ca khúc làm nên tên tuổi nhóm, trong đó có Radioactive - nhạc phẩm đạt hơn 1,5 tỷ lượt nghe trên YouTube. Nhiều fan nói phấn khích khi hòa giọng, nhún nhảy cùng thần tượng trong loạt hit Thunder, Bad liar, Demon, Natural, Sharks, Enemy hay Believer...

18h30 các suất diễn của sao Việt mới bắt đầu, nhưng từ 14h, fan đã có mặt chờ check-in, thảo luận, dự đoán các tiết mục nghệ sĩ sẽ trình diễn. Chi Pu mở màn nhạc hội với các nhạc phẩm Talk to me, Finding You, Đóa hoa hồng. Soobin, BinZ, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hurrykng, Manbo lần lượt thể hiện loạt ca khúc gây sốt thời gian qua.

Sau đêm nhạc, chuỗi lễ hội 8Wonder Winter chủ đề "Siêu hội Giáng sinh" tiếp tục diễn ra tại Vinhomes Grand Park, với loạt trải nghiệm mùa đông chưa từng có ở TP HCM như: trượt tuyết, ngắm tuyết rơi, tham gia bữa tiệc giữa không gian băng giá hay đón Giáng sinh đậm màu sắc nhiệt đới... Du khách có thể check-in, thưởng thức ẩm thực, hòa mình vào hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật suốt tháng 12.

