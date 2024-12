Chi Pu, Soobin và dàn sao khuấy động nhạc hội 8Wonder Winter

20.000 khán giả không ngừng nhún nhảy, cổ vũ khi Chi Pu xuất hiện. Ca sĩ diện trang phục gợi cảm, nhuộm tóc xanh dương, lần lượt thể hiện nhạc phẩm Talk to me, Finding You.

Khi được khán giả đề nghị, cô hát Đóa hoa hồng (Andiez Nam Trương sáng tác) - ca khúc từng gây sốt ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Trung. Vũ đạo nhanh, đồng đều cùng sân khấu hiệu ứng tuyết rơi giúp màn trình diễn thu hút phần nhìn. Kết thúc tiết mục, khán giả đồng loạt hô ba lần "xinh đẹp" để động viên Chi Pu