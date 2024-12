20.000 khán giả hòa giọng cùng Imagine Dragons

Take me to the beach mở đầu bằng màn hòa tấu guitar và guitar điện của hai thành viên Daniel Wayne Sermon (sơ mi xanh) và Ben McKee (áo đen). Khán giả nhún nhảy, hòa vào giai điệu sôi động đậm chất nhiệt đới, sau đó tiếp tục bị hòa giọng cùng Dan trong ca khúc Whatever it takes. Ca khúc nói về sự kiên định, quyết tâm vươn đến mục tiêu của mình.