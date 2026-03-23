Khoảnh khắc ấn tượng tại Giải chạy đêm TP HCM

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 diễn ra rạng sáng 22/3 với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Sự kiện là giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam với hơn 13.000 VĐV trong và ngoài nước tham dự.
Trước đó, Arthit đã bám đuổi Bùi Văn Lợi (Việt Nam) và Ouk Rohit (Campuchia) trong hơn nửa chặng đường, tạo nên màn đua tranh hấp dẫn nhất tại giải.
Runner Phạm Trung Tính hoá trang thành nhân viên cây xăng khi thi đấu cự ly 10km. Gần đây, giá xăng tăng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Các runner không bỏ lỡ dịp này để "bắt trend".
Cùng ý tưởng với Trung Tính, Trần Minh Hoàng Hưng khiến nhiều người phải ngoái nhìn khi hoá trang thành nữ nhân viên trạm xăng với hai bím tóc và áo croptop.
Nữ runner Dương Nhã Khoa hóa trang thành cô du kích, cầm trên tay Quốc kỳ Việt Nam.
Đối với nhiều người, giải chạy là nơi để thể hiện sự sáng tạo trong cách chọn trang phục. Từ trang phục hồn ma, cầm trên tay chiếc nón lá...
... đến trang phục người nhện, thi đấu cự ly 21km.
Bộ trang phục sặc sỡ của nam runner cự ly 21km.
Runner Thân Văn Đào thực hiện động tác chào kiểu lính sau khi hoàn thành cự ly 21km.
Nữ du khách đập tay, cổ vũ tinh thần thi đấu cho nam runner.
Nam du khách bật cao, tạo dáng trước ống kính.
Thy An
Ảnh: VnExpress Marathon