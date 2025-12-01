Vợ tôi 'nướng sạch' 650 triệu đồng cho khóa học chữa lành

Không chỉ mất toàn bộ tiền, vợ tôi còn phải thức khuya đến 1h, học online từ 4–5 h sáng, chạy bộ 5–10 km mỗi ngày theo chương trình.

Vợ tôi từng tham gia các khóa học kiểu "chữa lành" của một đơn vị trong nước tổ chức. Ban đầu, tôi hoàn toàn không biết điều đó vì vợ nói dối rất nhiều lần để che giấu việc học. Sau này, tôi mới phát hiện ra, trong suốt quá trình học, vợ luôn sống trong trạng thái lo lắng, sợ lộ chuyện và liên tục bị cuốn vào lịch học quá sức.

Vợ tôi kể rằng, chương trình học của họ bắt buộc học viên phải thức khuya đến 1 h , rồi lại thức dậy học online từ 4–5 h sáng, hàng ngày phải chạy bộ 5–10 km theo chương trình học đề ra. Có thời điểm, vợ tôi bị yêu cầu chạy tới 42 km trong một hoạt động của chương trình. Chuyện ăn uống cũng không điều độ, giờ giấc ngủ nghỉ gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Sau một thời gian dài chịu đựng, vợ tôi kiệt sức, tinh thần suy sụp, sức khỏe lao dốc. Đỉnh điểm, ngày 17/10 vừa qua, vợ tôi nói dối rằng đi Nha Trang với nhóm bạn cũ, nhưng thực ra là đi theo hội nhóm kia. Dù tôi không đồng ý nhưng cô ấy vẫn lén bỏ đi. Đến khi nhận được tin nhắn có nội dung: "Em xin lỗi, em lỡ đi rồi" của vợ, tôi mới bắt đầu nghi ngờ và tự điều tra.

Khi kiểm tra lại tất cả sao kê ngân hàng của vợ thời gian qua, tôi gần như chết đứng khi biết vợ đã chuyển khoản tổng cộng 488 triệu đồng cho một số khoản cá nhân liên quan đến đơn vị tổ chức khóa học này. Phần còn lại, vợ tôi dùng cho các chuyến đi xa cũng theo chương trình học của họ. Tổng tiền thất thoát là khoảng hơn 650 triệu đồng. Đó là số tiền dành dụm của hai vợ chồng tôi trong suốt nhiều năm.

>> Cú lừa 390 K một tháng để được nhận 'data nhà cho thuê chính chủ'

Số tiền ấy đã "bốc hơi" trong một thời gian dài mà tôi hoàn toàn không hề biết. Khi sự việc vỡ lở, vợ tôi sụp đổ và phải nhập viện. Giấy ra viện kết luận: "Rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiền đình, kiệt sức kéo dài...".

Sau khi sức khỏe phục hồi, vợ tôi mới tỉnh táo hơn, nhìn lại thực tế và nhận ra rằng những gì nhận được từ khóa học hoàn toàn trái ngược với lời hứa hẹn. Cả vật chất, tinh thần và gia đình tôi đều bị tổn hại nặng nề. Hai vợ chồng tôi đã bàn bạc rất kỹ và quyết định làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Chưa biết liệu chúng tôi có thể lấy lại được số tiền đã mất hay không, nhưng tôi hy vọng bài viết này sẽ là một hồi chuông cảnh báo dành cho những ai đã, đang, hoặc có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự vợ tôi. Hy vọng không một ai khác bị tiền mất tật mang như chúng tôi bây giờ.

Dai Thang