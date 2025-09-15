Khi tư duy của Amorim trở thành vấn đề cho Man Utd

AnhViệc đóng đinh với sơ đồ 3-4-2-1 trong bối cảnh nhân sự chưa phù hợp khiến HLV Ruben Amorim liên tục nếm trái đắng cùng Man Utd.

HLV Amorim và các cầu thủ Man Utd vỗ tay tri ân CĐV Man Utd sau trận thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/9/2025.

Trận thua 0-3 trước Man City tối 14/9 không phải kết quả bất ngờ cho các CĐV Man Utd. Đội bóng này đã bất ổn từ đầu mùa và vẫn đang loay hoay trong việc tạo dựng sự gắn kết với lối chơi có bản sắc. Sau những vụ chuyển nhượng tốn kém, hàng công Man Utd chưa đáp ứng kỳ vọng, còn hàng thủ vẫn lặp lại những sai lầm như mùa giải trước.

Ba bàn thua trước Man City là những thước phim chiếu lại. Kịch bản thua của Man Utd nếu không phải từ một pha treo bóng cố định của đối phương, thì sẽ là những tình huống hớ hênh trong khâu kèm người – lỗi mang tính cá nhân nhiều hơn là hệ thống.

Luke Shaw đáng lẽ phải xử lý tốt hơn khi Jeremy Doku xộc thẳng vào cấm địa và tung ra một quả tạt. Nhưng mắc lỗi trực tiếp phải là Bruno Fernandes, người lơ là để Phil Foden luồn sau lưng lao vào đánh đầu thoải mái. Tiền vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha có thói quen chỉ nhìn bóng, thay vì quan sát các pha chạy chỗ của đối phương để nhận diện nguy hiểm.

Bốn cầu thủ Man Utd (đỏ) bỏ quên Haaland ở phút 68 trên sân Etihad, để tiền đạo Na Uy thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Sky

Trớ trêu cho Man Utd là Fernandes không phải kiểu người lười biếng. Anh luôn thuộc nhóm cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân. Vấn đề của Fernandes là thói quen phòng ngự, không chỉ là kỹ năng lùi về đúng vị trí. Ở Fulham ba tuần trước, anh cũng mắc lỗi tương tự không theo kèm Emile Smith-Rowe dẫn đến bàn gỡ của đối phương.

Ở vài khía cạnh khác, Fernandes chơi tốt trước Man City. Ý tưởng của Amorim xếp ngôi sao đồng hương chơi số tám, thay vì vị trí số 10 sở trường, không phải là ngớ ngẩn. Fernandes có khả năng chuyền dài, có kỹ thuật xử lý bóng và sự quả cảm cần thiết của một chốt chặn giữa sân. Nhưng khi không có bóng, Fernandes chưa học được cách phòng ngự và Amorim cần giải quyết chuyện này trước khi ý tưởng của ông hoàn toàn phá sản.

Fernandes không phải trường hợp duy nhất bị ép đá trái sở trường ở Man Utd lúc này. Vì Amorim gò đội hình vào sơ đồ 3-4-2-1, Shaw từ hậu vệ trái leo biên đơn thuần, giờ phải chơi như trung vệ thứ ba. Hạn chế lập tức bộc lộ khi anh lép vế hoàn toàn về thể chất trong pha đối chọi với Earling Halaand ở bàn thua thứ hai. Trước đó, Shaw cũng để Doku vượt qua chỉ bằng một cái lắc hông trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu.

Hầu hết bàn thua đều phải xuất phát từ một sai lầm nào đó. Nhưng khi cầu thủ thực sự thoải mái trong hệ thống và chơi đúng vai trò, họ sẽ xử lý chuẩn xác hơn. Những sai sót sẽ không chồng chất với Man Utd như hiện tại.

Fernandes (số 8) để Foden dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Liệu Amorim có đang quá bảo thủ? Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói rằng sẽ trung thành với hệ thống mà ông yêu thích. Nếu Man Utd cần thay đổi, họ phải sa thải ông và tìm một HLV mới. Nói một cách công bằng, lối chơi của Man Utd có điểm sáng ở mùa giải này. Họ trông gắn kết hơn như một tập thể, cả tấn công và phòng ngự. Đội hình được tổ chức khá tốt với khoảng cách giữa các tuyến ngắn hơn, khiến đối thủ khó xuyên phá hơn.

Trong hiệp một với Man City, Man Utd không tệ. Họ giành lại bóng cao ít nhất bốn lần và nếu xử lý tinh tế hơn trong các pha phản công ngay sau đó, họ hoàn toàn có thể ghi bàn. Một trong những nhược điểm của sơ đồ 3-4-2-1 là hai tiền vệ trụ có thể bị đối phương áp đảo về quân số, nhưng điều đó đã không xảy ra tại Etihad. Lý do là Bryan Mbeumo và Amad Diallo, hai cầu thủ chơi hai cánh hỗ trợ Benjamin Sesko, đã thường xuyên lùi vào.

Đội hình thu hẹp lại giúp Bruno Fernandes và Manuel Ugarte ở tuyến giữa không lộ ra quá nhiều khoảng trống. Hàng thủ và tiền vệ cũng giữ được khoảng cách gần nhau, điều không xảy ra ở mùa trước khi hàng thủ có xu hướng lùi sâu vì thiếu tốc độ và tự tin.

Nếu bỏ qua kết quả và xét về chất lượng chơi bóng, Man Utd khởi đầu mùa không tệ khi lẽ ra phải có điểm trong trận đầu tiên lấn lướt Arsenal ở Old Trafford. Họ cũng tạo đủ cơ hội trong hiệp một trận gặp Fulham để giải quyết trận đấu đó nhưng bỏ lỡ. Sau đó là ba điểm trước Burnley trong thế trận khó khăn mà Amorim phải thay Matheus Cunha từ sớm vì chấn thương. Cho tới trước derby Manchester, Man Utd nằm trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh về số lần dứt điểm và số cơ hội ăn bàn, với Fernandes là một trong những chân chuyền hay nhất.

Fernandes (giữa, số 8) thất vọng sau khi Man Utd nhận bàn thua thứ ba trong trận gặp Man City trên sân Etihad, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh hôm 14/9. Ảnh: Reuters

Thảm bại dưới tay Man City sẽ không khiến Amorim thay đổi tư duy và sơ đồ. Nhưng ông cần đối mặt bài toán nhân sự khi đang dùng sai nhiều vị trí. Đội hình Man Utd rõ ràng chưa hoàn thiện theo ý Amorim khi họ đã lỡ việc chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton – người có thể cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và phòng ngự ở giữa sân. Với việc không thể gạt bỏ Fernandes khỏi đội hình, Amorim cần ít nhất hai tiền vệ phía sau hỗ trợ và trả cầu thủ đồng hương về vai trò số 10 quen thuộc.

Nếu Man Utd tiếp tục hệ thống này với những con người này, bao gồm việc để Fernandes đá như một số 8, vị trí mà anh chưa chơi đủ nhiều để hiểu rõ cần làm gì, thì những sai lầm như trước Man City sẽ lại tái diễn và nó khiến tương lai của Amorim ngày càng bất ổn.

Vy Anh (theo BBC)