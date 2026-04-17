Khi tài tử Hollywood bị soi chuyện làm đẹp

Leonardo DiCaprio được khen khi xuất hiện với gương mặt thon gọn cùng bộ ria mới, còn Jim Carrey bị nói "tìm người đóng thế" do làn da căng cứng.

Nhiều năm trước, các minh tinh là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán nhan sắc nhưng gần đây, tâm điểm dần chuyển sang giới sao nam. Vài tài tử, nhất là các sao kỳ cựu và quen mặt khán giả, vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nếu họ trông trẻ đẹp hơn. Đôi khi các suy đoán được xem như trò đùa, nhưng cũng có lúc gây phiền phức cho nghệ sĩ.

Trên trang CNN cuối tháng 3 đăng tải bài viết Jim Carrey, Leonardo DiCaprio and how the double standard of male aging may be over (Jim Carrey, Leonardo DiCaprio và liệu tiêu chuẩn kép về chuyện lão hóa của nam giới có chấm dứt) của nhà báo Rebecca Cope. Từ chuyện của giới giải trí, tác giả mở rộng ra vấn đề xã hội khi xu hướng làm đẹp của nam giới tăng cao, mâu thuẫn giữa nhu cầu thẩm mỹ và định kiến giới, cũng như mặt trái của việc nỗ lực chống lão hóa.

Việc suy đoán một ngôi sao nữ đã sửa gì trên mặt vốn thành thú vui phổ biến trên Internet. Nhiều gương mặt không nếp nhăn, căng mịn, rạng rỡ bị muôn vàn chuyên gia lẫn người không chuyên đem ra phân tích, dẫn đến những phỏng đoán như căng da mặt, cắt mí, tiêm filler hoặc botox. Nhưng vài tháng gần đây, không chỉ mặt mũi của những phụ nữ nổi tiếng bị nghiên cứu kỹ lưỡng, đàn ông cũng chịu cảnh tương tự.

Leonardo DiCaprio trên thảm đỏ Oscar 2026. Ảnh: Vanity Fair Italy

Điển hình như tài tử 52 tuổi Leonardo DiCaprio, người gây chú ý tại lễ trao giải Oscar năm nay không nhờ phim ảnh mà do gương mặt thon gọn rõ rệt. Trên X, một khán giả còn đùa: "Anh ấy đã dùng Gua Sha (dụng cụ massage mặt)". Có người bình luận bộ ria mép theo kiểu diễn viên Tom Selleck của DiCaprio, viết: "Cuối cùng, anh ta cũng bỏ rượu và tìm ra nước uống. Còn bộ ria đó chiếm tới 40% công sức cho màn tái xuất này". Chỉ trong vài giờ, các bác sĩ thẩm mỹ bắt đầu đoán anh đã và chưa làm gì, kèm theo mấy câu đùa không thể thiếu khi cho rằng anh đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang gần đây là để giấu vụ phẫu thuật.

Trong khi hầu hết phản ứng xoay quanh "màn lột xác" của DiCaprio theo hướng tích cực, sự thay đổi ngoại hình của người đồng nghiệp Jim Carrey tại lễ trao giải César Awards vài tuần trước đó không được đón nhận tốt lắm. Người đàn ông 64 tuổi này đã xây toàn bộ sự nghiệp dựa trên các biểu cảm linh hoạt, thế nên công bằng mà nói, thật sốc khi thấy mặt anh giờ đây cứng đờ sau nhiều năm biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Vài người trên mạng còn có thuyết âm mưu rằng Carrey đã cử người đóng thế đến sự kiện thay mình. Giả thuyết càng được củng cố sau khi chuyên gia trang điểm, đóng giả người nổi tiếng Alexis Stone chia sẻ một bức ảnh về diễn viên trên Instagram cùng tuần đó, kèm chú thích: "Alexis Stone trong vai Jim Carrey ở Paris".

Diễn viên Jim Carrey tại lễ trao giải ở Pháp hôm 26/2. Ảnh: AP

Họ chắc chắn không phải những gã Hollywood đầu tiên là tâm điểm cho những tin đồn can thiệp chống lão hóa. Tháng 1, Bradley Cooper phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ trên podcast SmartLess, sau khi bị nhiều người tiếp cận trên đường để hỏi anh đã làm gì. Trong khi đó, Ryan Gosing là trung tâm của một trò đùa chỉnh ảnh, bị đồn đã tiêm chất đầy má - chỉ vài tháng sau khi một bộ phận nhà phê bình online chê anh "quá già" để đóng Ken trong Barbie. Ở diễn biến khác, bờ môi và cặp má có vẻ đầy đặn hơn của Barry Keoghan mang tới nhiều đồn đoán rằng anh tiêm filler. Trong chương trình SiriusXM của Mỹ, Keoghan cho biết những lời lăng mạ ngoại hình trên mạng ảnh hưởng đời anh đến mức "không muốn ra đường nữa".

Vài nam nghệ sĩ thừa nhận dùng "Brotox" - phương pháp làm đẹp được nam giới ưa chuộng. Joe Jonas từng là gương mặt đại diện cho Xeomin - loại thuốc thẩm mỹ được FDA (Food and Drug Adminstration - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) phê duyệt, được xem như lựa chọn thay thế Botox năm 2022. Trò chuyện với Allure khi đó, anh nói: "Bạn đẹp nhất là khi bản thân cảm thấy tuyệt vời nhất. Tôi luôn ưu tiên cho những thói quen, chu trình mang lại cảm giác được là phiên bản tốt nhất của mình". Trong khi đó, nhiều người nổi tiếng như Robbie Williams, Gordon Ramsay, Gene Simmons, Tom Sandoval và Simon Cowell từng thảo luận về việc dùng Botox trong quá khứ.

Tài tử "Dunkirk" Barry Keoghan và ca sĩ Joe Jonas. Ảnh: Variety/ Instagram Joe Jonas

Ngoài Hollywood, ngày càng nhiều nam giới can thiệp dao kéo, chiếm khoảng 6,5% tổng số ca phẫu thuật tại Anh, theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ Anh. Trong khi tổng số ca phẫu thuật giảm nhẹ từ năm 2023 đến 2024, lượng ca nâng cơ mặt và cổ tăng vọt 26%, "cho thấy mức độ quan tâm việc chống lão hóa ở đàn ông đang tăng". Trong lúc đó ở Mỹ, cánh mày râu chiếm 6% các phương pháp điều trị bằng tiêm (gồm Botox và Xeomin) hồi năm ngoái, theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ.

Vì sao bây giờ chúng ta chứng kiến lượng đàn ông tìm kiếm các phương pháp làm đẹp gia tăng? Nguyên nhân có thể kết hợp nhiều yếu tố như sự phát triển của mạng xã hội, các cuộc họp qua video (như Zoom) và những show truyền hình như Love Island (Đảo Tình yêu) đã củng cố nền văn hóa "hoàn hảo như tranh vẽ", trở thành nguồn cơn to lớn gây ra nỗi lo, nhất là với giới trẻ. Đồng thời, giờ đây có một cộng đồng trực tuyến chuyên về cái gọi là "cải thiện tối đa ngoại hình" (looksmaxxing) cho nam giới, nơi họ nhấn mạnh đường nét trên mặt bằng mọi cách từ "mewing" (phương pháp đặt lưỡi lên vòm họng để có đường viền hàm) đến cấy tóc, phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí đập xương hàm để trông góc cạnh hơn.

Chris Haywood - phó giáo sư ngành Nghiên cứu Tính nam Phê phán ở đại học New Castle (Anh) - nhận định: "Xưa kia, đàn ông thường được đánh giá qua những gì họ làm - công việc lao động bằng chân tay, nhưng gần đây giá trị dần chuyển sang việc họ làm gì trên cơ thể của mình". Ông nói tiếp: "Tất nhiên, sự nghiệp thành công vẫn được xem trọng nhưng việc chăm sóc bản thân, cách ăn mặc, chăm lo cơ thể, chăm chút vẻ ngoài càng trở nên quan trọng".

Thế nhưng, sự thay đổi này mâu thuẫn với kỳ vọng vẫn còn phổ biến rằng đàn ông không nên chú trọng ngoại hình. Thật vậy, như Haywood giải thích, khao khát có diện mạo ưa nhìn bị xem là tính cách của phụ nữ từ xưa. "Trong khi chúng ta thấy các giá trị dần nghiêng về vẻ ngoài nam giới, những quan điểm cũ về cách nhìn nhận đàn ông vẫn tồn tại. Do đó, điều thường thấy, nhất là với đàn ông dị tính ngày nay, họ cứ như đang đi thăng bằng trên một sợi dây thừng khá chênh vênh", ông nói thêm.

Xuyên suốt lịch sử, các tài tử Hollywood thường được đối đãi "khoan hồng" hơn khi đề cập chuyện có tuổi. George Clooney nổi tiếng với biệt danh "quý ông đầu bạc (silver fox)", còn Harrison Ford được mô tả với ngoại hình "xuất chúng". Nhưng hiện nay, xu hướng dường như đang đảo ngược khi đàn ông càng lúc càng bị đánh giá theo loạt tiêu chuẩn kép từng áp đặt lên giới sao nữ. Nhưng điều này có thực sự tốt? Với một số chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu chứng minh góc nhìn độc hại về sự lão hóa có thể trầm trọng hơn.

George Clooney trong quảng cáo đồng hồ Vẻ phong độ của George Clooney trong một quảng cáo năm 2022. Video: YouTube Omega

Lauren Steckles-Young - giảng viên ngành Nghiên cứu xã hội của Đại học Sunderland, Anh, cho biết: "Vấn đề này cho thấy chúng ta đã gán giá trị đạo đức với tuổi trẻ, coi sự trẻ trung là năng suất, sự hấp dẫn, sức khỏe và thậm chí là giá trị bản thân". Bà tiếp tục: "Trong đó, chúng ta thấy sự lẫn lộn giữa 'sức khỏe' và 'sắc đẹp', mặc định rằng nếu có sức hút, bản thân sẽ khỏe mạnh. Và nếu vừa khỏe mạnh vừa cuốn hút, giá trị đạo đức sẽ cao hơn. Mạng xã hội khuếch đại điều này bằng cách đặt những gương mặt đã qua bộ lọc làm đẹp, chỉnh sửa quanh ta, biến chuyện già đi dường như thành một thất bại hơn là quá trình tự nhiên. Việc chống lão hóa phản ánh một nền văn hóa mà ở đó con người khó chấp nhận cái không hoàn hảo, sự thay đổi, đa dạng về ngoại hình".

Bà Steckles-Young bổ sung rằng việc xã hội quá ám ảnh chuyện chống lão hóa thúc đẩy quan điểm hạ thấp giá trị thế hệ lớn tuổi. "Khi chúng ta gạt bỏ những gương mặt già nua khỏi tầm nhìn của công chúng, chúng ta đánh mất sự hiểu biết thực tế về ý nghĩa của việc được già đi. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn độc hại: Người trẻ sợ già, người già cảm thấy áp lực phải tự xóa bỏ sự hiện diện của chính mình".

Phương Thảo (theo CNN)