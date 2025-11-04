George Clooney: 'Tôi chưa từng cãi vợ'

Tài tử George Clooney nói không cãi nhau với vợ - luật sư Amal - vì đã qua giai đoạn muốn chứng minh bản thân đúng.

Trong chương trình CBS Sunday Morning ngày 2/11, George Clooney có buổi phỏng vấn xoay quanh bộ phim sắp ra mắt - Jay Kelly - cùng những quan điểm về cuộc sống, gia đình và tuổi tác. Clooney cho rằng so với thời trẻ, ông sống thực tế và ít nổi giận hơn. Nghệ sĩ liên hệ với cuộc hôn nhân hiện tại, cho biết vợ chồng chưa từng cãi nhau vì đã qua giai đoạn muốn chứng minh mình đúng trong mọi chuyện.

Ở tuổi 64, tài tử nói cuộc đời không đáng để bực dọc những chuyện nhỏ nhặt. Theo diễn viên, đến một thời điểm nào đó, mọi người sẽ tự hỏi vì sao phải biến mấy chuyện cỏn con thành đề tài cãi vã. Nhìn lại mối tình hơn 10 năm bên bạn đời, Clooney cho biết cả hai đã có một mối quan hệ tuyệt vời, luôn ủng hộ nhau.

Vợ chồng diễn viên George Clooney tại Liên hoan phim Cannes năm 2024. Ảnh: AFP

Theo People, George Clooney và luật sư nhân quyền Amal, 47 tuổi, quen biết nhau nhờ một người bạn giới thiệu hồi tháng 7/2013. Sau vài tháng hẹn hò, Clooney ngỏ lời cầu hôn. Tháng 9/2014, cặp sao tổ chức đám cưới tại Venice. Đến nay, họ có hai con sinh đôi Alexander - Ella, tám tuổi.

Cũng trong cuộc trò chuyện trên CBS Sunday Morning, người dẫn chương trình đề cập lại việc George Clooney hồi còn độc thân tuyên bố không muốn kết hôn và có con. Trước lời nhắc ấy, diễn viên chỉ cười nói: "Đừng bao giờ nói không bao giờ".

Ngoài ra, tài tử dành nhiều lời khen cho vợ, kể các tính tốt của Amal như thông minh, giúp đỡ nhiều người và luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Nghệ sĩ nhận xét vợ không chỉ xinh đẹp mà còn vui tính và là một người mẹ phi thường. "Tôi không thể diễn tả cảm giác may mắn của mình mỗi ngày. Không cưới được cô ấy mới là thảm họa đời tôi", nghệ sĩ nói thêm.

George Clooney nắm tay vợ trên đường tham dự Liên hoan phim Venice 2023. Ảnh: GC Images

Hiện gia đình George Clooney dành phần lớn thời gian tại điền trang ở Pháp. Trên Esquire tháng 10, Clooney nói không muốn để Alexander - Ella trưởng thành tại Hollywood vì sợ hai con chịu áp lực làm con của người nổi tiếng, bị paparazzi theo sau.

Từ khi có hai bé, vợ chồng Clooney hầu như không để các con xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, diễn viên thường khoe con trong mỗi dịp phỏng vấn. Trên People năm 2018, George Clooney cho biết Alexander giống anh, còn Ella là bản sao của mẹ với đôi mắt to và đẹp.

George Clooney sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Ông từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Trailer phim "Jay Kelly" của George Clooney Trailer phim "Jay Kelly" - một trong những dự án mới nhất của diễn viên, dự kiến ra mắt ngày 14/11. Video: Netflix

Phương Thảo (theo People)