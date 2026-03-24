Tài tử 'Dunkirk' không muốn ra đường vì bị chê ngoại hình

Sao "Dunkirk" Barry Keoghan bị tổn thương bởi những lời lăng mạ ngoại hình trên mạng đến mức trốn ở nhà, từng nghĩ đến việc bỏ nghề diễn.

Trên chương trình phát thanh SiriusXM ngày 20/3, Barry Keoghan - 34 tuổi, diễn viên Ireland từng nhận đề cử Oscar - cho biết ngừng dùng mạng xã hội từ năm 2024, nhưng cuộc sống vẫn bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực.

Theo Barry Keoghan, nhiều người hâm mộ tốt bụng nhưng vẫn có một bộ phận khán giả xấu tính. Việc bị chế giễu làm anh trở nên rụt rè, thu mình, không muốn đi ra ngoài.

Diễn viên Barry Keoghan tại chương trình phát thanh gần đây. Ảnh: Sirius XM

Chuyện này dần ảnh hưởng sự nghiệp nghệ thuật, khiến diễn viên không còn muốn xuất hiện trên màn ảnh. Barry Keoghan thừa nhận việc giải nghệ sẽ khiến fan thất vọng, nhưng anh cũng lo ngại các lời bình phẩm có thể tác động đến con trai mình - Brando, bốn tuổi - trong tương lai.

"Thật đáng tiếc nếu nhóc nhà tôi phải đọc tất cả thứ đó khi thằng bé lớn lên", anh nói thêm. Brando là con của Keoghan và bạn gái cũ - nha sĩ người Scotland, Alyson Sandro.

Dù tự nhận bản thân tách khỏi mạng xã hội, anh thấy mình vẫn là con người tò mò với cuộc sống. "Nếu tôi đến dự một sự kiện hoặc đi đâu đó, tôi vẫn muốn biết mọi người đón nhận sự xuất hiện của tôi thế nào. Nhưng mọi thứ không dễ chịu khi có rất nhiều sự thù ghét trên mạng", nghệ sĩ nói thêm.

Diễn viên tại tiệc dành cho lễ trao giải Oscar tại Los Angeles hôm 15/3. Ảnh: FilmMagic

Không phải lần đầu Barry Keoghan lên tiếng về những bình luận ác ý. Trên X tháng 12/2024, nghệ sĩ kêu gọi sự tôn trọng sau khi anh chia tay ca sĩ Sabrina Carpenter. Cả hai hẹn hò khoảng một năm. Trong bài, anh cho biết nhiều người xúc phạm các vai diễn của anh, kéo cả người mẹ qua đời năm Keoghan 12 tuổi. Tài tử cũng chỉ trích việc có người gõ cửa làm phiền nhà bà anh, ngồi bên ngoài nơi con trai của anh đang sống.

"Tôi đã vô hiệu hóa tài khoản vì không thể để chuyện này ảnh hưởng đến gia đình. Không ai đáng phải đọc những tin nhắn mà tôi nhận được. Toàn là những lời dối trá, thù hận, lắm lời không hay về vẻ ngoài, vai diễn của tôi, cũng như cách tôi làm cha và mọi điều tàn nhẫn khác mà mấy người có thể nghĩ ra", trích bài đăng của anh.

Trích đoạn của Barry Keoghan trong "The Banshees of Inisherin" Trích đoạn của Barry Keoghan trong "The Banshees of Inisherin" (2022). Video: Searchlight Pictures

Barry Keoghan sinh năm 1992 tại Dublin, Ireland. Theo Variety, anh được xem là một trong những ngôi sao đương đại thành công nhất nước. Diễn viên bước vào nghề diễn bằng những vai nhỏ từ năm 2011. Năm 2017, năng lực của anh được giới chuyên môn quốc tế công nhận nhờ màn trình diễn trong hai phim The Killing of a Sacred Deer và Dunkirk.

Năm 2023, Keoghan gây ấn tượng với vai chàng trai ngờ nghệch Dominic trong The Banshees of Inisherin, lần đầu nhận đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng cho hạng mục Nam phụ xuất sắc. Vai diễn này cũng giúp anh thắng giải BAFTA. Một năm sau, Keoghan tiếp tục tạo dấu ấn với bộ phim Saltburn. Anh cũng góp mặt trong dòng phim siêu anh hùng như Eternals (2021) của vũ trụ Marvel, The Batman (2022).

Dự án mới nhất của anh là Peaky Blinders: The Immortal Man, phát sóng trên Netflix hôm 20/3. Diễn viên đang ghi hình bộ phim tiểu sử The Beatles: A Four-Film Cinematic Event về nhóm nhạc huyền thoại của Anh. Trong tác phẩm, Barry Keoghan vào vai tay trống Ringo Starr, đóng cùng Harris Dickinson (đóng John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney) và Joseph Quinn (George Harrison).

Phương Thảo (theo Guardian, Independent)