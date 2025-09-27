Khi Haaland bật chế độ 'hủy diệt'

Với 7 bàn cho Man City và 6 bàn cho tuyển Na Uy, Erling Haaland đang lấy lại hình ảnh một cỗ máy săn bàn đáng sợ đầu mùa này.

Lúc Haaland mới sang Man City, truyền thông và giới phân tích bóng đá Anh chỉ ra một loạt hạn chế của tiền đạo người Na Uy, nếu được đặt vào tiêu chuẩn của Pep Guardiola, từ kỹ năng đỡ bóng, chuyền bóng, đến việc kết nối với các đồng đội xung quanh và số lần chạm bóng... Nhưng sau hai mùa đầu tiên ghi lần lượt 52 và 38 bàn trên mọi đấu trường, hiếm còn lời chê nào cho siêu sao 25 tuổi.

Haaland ở mùa 2024-2025 là một phiên bản kém duyên hơn, dù tiền đạo này vẫn ghi 34 bàn, trong đó có 3 bàn ở FIFA Club World Cup hè vừa qua. Nhưng sang mùa 2025-2026 hiện tại, tiền đạo này đã lấy lại hình ảnh quen thuộc - "một 'cỗ máy ghi bàn' tham lam và thậm chí còn đáng sợ hơn bao giờ hết", như báo Tây Ban Nha AS bình luận. Cảm giác Haaland mang lại trên sân hoàn toàn trái ngược so với mùa 2024-2025

Haaland trong pha làm bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 trên sân Emirates, London ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 22/9. Ảnh: Reuters

Trận hòa Arsenal 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh là minh chứng cho phiên bản hoàn hảo nhất từng được thấy ở Haaland. Với thời lượng kiểm soát bóng ít ỏi chỉ khoảng 33% tại Emirates, Man City của Pep phải phòng ngự tử thủ và tìm kiếm cơ hội thông qua những pha chuyển đổi trạng thái. Nhưng đó lại chính là thời khắc để trung phong người Na Uy phát huy sức mạnh và tốc độ của anh.

Ở pha lập công mở tỷ số trước Arsenal, Haaland đạt tốc độ tối đa 34,42 km/h, gợi nhớ chính xác đến hình ảnh một cầu thủ mà Man City từng chiêu mộ năm 2022 với giá 70 triệu USD. Như Jamie Carragher phân tích sau trận trên Sky Sports, "đó là kiểu bàn thắng mà chúng ta từng thấy ở Haaland trong màu áo Borussia Dortmund, với tốc độ hủy diệt".

Phẩm chất bùng nổ và những pha phản công nhanh của Man City đầu mùa này đang rất hợp với phong cách của Haaland. Anh đã ghi bàn theo đúng cách đó trước Wolves, Man Utd và Arsenal. Một khi Haaland bứt tốc, hàng phòng ngự đối phương chỉ còn biết run sợ.

"Khi có cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh, chúng tôi muốn tận dụng. Đó không phải cách chơi ưa thích của chúng tôi, nhưng đôi khi đối thủ quá mạnh, và chúng tôi phải chấp nhận. Tại sao phải chuyền ngắn nếu các đồng đội đang bị kèm chặt? Phải tìm cách chuyền về phía trước, nơi tiền đạo đang có thế một-đối-một trước hậu vệ đối phương. Đối đầu Erling, chỉ cần đối phương để thua trong pha tranh chấp tay đôi, bàn thắng sẽ đến", HLV Guardiola giải thích, đề cao phẩm chất của Haaland khi được hỏi về lối đá phòng ngự - phản công có phần xa lạ mà Man City đang theo đuổi.

Haaland di chuyển tới tốc độ lên tới 34,42 km/h trong pha làm bàn vào lưới Arsenal.

Đến nay, Haaland đã khởi đầu Ngoại hạng 2025-2026 với một cú đúp vào lưới Wolves, một bàn trước Brighton. Khi trở về khoác áo tuyển Na Uy, anh ghi tới 5 bàn trong trận gặp Moldova ở vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo này tiếp tục lập cú đúp trong trận derby Manchester tại Etihad, khai thông thế bế tắc cho Man City ở Champions League trước Napoli để đạt cột mốc 50 bàn qua 49 trận – trở thành tay săn bàn tốt thứ 9 trong lịch sử giải đấu. Và gần nhất, anh mang lại một điểm cho Man City khi làm khách của Arsenal.

Tính từ tháng 8/2025, chỉ Harry Kane (16 bàn) là vượt qua Haaland (12 bàn) về số bàn thắng trên mọi đấu trường cho CLB lẫn ĐTQG. Anh thậm chí còn ghi nhiều hơn Kylian Mbappe (11 bàn). Tuy nhiên, đây vẫn bị xem là phiên bản "kém nhất" của Haaland trong giai đoạn đầu mùa Ngoại hạng Anh từ khi sang Man City.

Qua 5 vòng đầu mùa 2024-2025, Haaland ghi tới 10 bàn. Anh khởi đầu mùa trước với phong độ bùng nổ, dù sau đó chững lại. Mùa 2022-2023, mùa đầu tiên ở Manchester, anh lao đi như vũ bão với 9 bàn sau 5 trận. Ngay cả mùa 2023-2024, Haaland cũng đạt 7 bàn xét trong cùng giai đoạn. Trong khi, mùa hiện tại, tiền đạo cao 1,94 mét mới chỉ ghi 6 bàn.

Cú đặt lòng của Haaland ấn định tỷ số 3-0 trong trận Man City hạ Man Utd ở vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9. Ảnh: Reuters

Dẫu vậy, Haaland vẫn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải Ngoại hạng, vượt qua các chân sút như Hugo Ekitike, Wilson Isidor, Jaidon Anthony, Antoine Semenyo, Richarlison và Viktor Gyokeres - những người cùng có ba bàn.

Được thay ra ở những phút cuối trận gặp Arsenal và nghỉ trận đấu tại Cup Liên đoàn Anh với Huddersfield Town, Haaland sẽ sẵn sàng tái xuất khi Man City tiếp Burnley tại Etihad hôm nay. Việc trắng tay ở mùa trước và chỉ đứng thứ 26 trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 càng kích thích "cỗ máy" Haaland trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hoàng Thông (theo AS)