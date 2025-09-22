Guardiola: 'Tôi đau khổ khi Man City phải tử thủ'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận Man City buộc phải chơi phòng ngự lùi sâu trong trận hòa Arsenal 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Trên sân Emirates ngày 21/9, Man City chỉ cầm bóng 32,8%, thấp nhất trong toàn bộ 601 trận đấu tại giải VĐQG mà Guardiola từng cầm quân. Điều trùng hợp, cả hai trận dẫn dắt Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của Guardiola đều diễn ra trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh, trước đó là 36,5% hồi tháng 3/2023. Thành tích tệ nhất trước đó của ông là 34,6% khi dẫn dắt Bayern Munich gặp Barca ở Champions League 2016.

"Chúng tôi không muốn thế, nhưng đôi khi bóng đá là vậy", Guardiola nói sau trận hòa Arsenal. "Một lần trong 10 năm thì cũng không tệ, đúng không? Tôi cần chứng minh rằng mình có thể dùng chiến lược khác. Vậy là giờ tôi đã có một đội bóng biết chơi phản công rồi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí còn đùa về kỷ lục mới trong sự nghiệp. "Tôi không thể sống ở đất nước này mà không tạo thêm một kỷ lục nào và tôi tự hào về nó", ông nói.

HLV Pep Guardiola phản ứng sau trận Man City hòa Arsenal 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: PA

Dù giữ được tinh thần thoải mái, Guardiola thừa nhận bản thân "khổ sở" khi chứng kiến đội nhà phòng ngự co cụm. "Tôi muốn trái bóng phải xa khung thành, chứ không phải lảng vảng trước khung thành đội mình. Nhưng khi đối thủ làm quá tốt, bạn phải chấp nhận và tìm cách cải thiện", HLV 54 tuổi bày tỏ.

Trận này, Man City mở tỷ số ở phút 9 nhờ cú sút chéo góc của Erling Haaland. Sau đó, đội khách lùi sâu đội hình phòng ngự. Guardiola thậm chí lần lượt thay Phil Foden, Haaland bằng các hậu vệ Nathan Ake, John Stones với mục tiêu bảo toàn tỷ số 1-0, nhưng bất thành. Ở phút bù thứ ba, Gabriel Martinelli phá bẫy việt vị, thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ thành Gianluigi Donnarumma ấn định tỷ số hòa.

"Chúng tôi chơi kiên cường và rất gần chiến thắng. Suốt 10 năm qua tôi gặp rất nhiều đội dựng xe bus trước vòng cấm, và hôm nay chúng tôi là đội phải làm vậy", Guardiola phân trần. "Ba ngày trước chúng tôi vừa đá một trận cực kỳ căng thẳng với Napoli, rồi di chuyển sang London chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi. Arsenal là ứng viên vô địch thực thụ, từng đua sòng phẳng hai mùa qua và vào bán kết Champions League. Hôm nay, chúng tôi đơn giản là quá mệt mỏi và thiếu người".

Erling Haaland dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Theo Guardiola, điểm sáng của Man City không nằm ở chiến thuật, mà là tinh thần. "Điều quan trọng là ngôn ngữ cơ thể, cách bạn ăn mừng, cách bạn hy sinh vì đồng đội. Chúng tôi đánh mất điều đó mùa trước", ông cho biết. "Mùa này, tôi không quan tâm quá nhiều đến kết quả, mà muốn thấy tinh thần trở lại trên sân tập, trong từng khoảnh khắc thi đấu. Tuần này, chúng tôi đã làm được và cần duy trì".

Haaland tiếp tục ghi bàn từ pha tình huống chuyển đổi trạng thái - tương tự pha lập công trước Man Utd ở vòng bốn. Nhưng Guardiola không xem đây là mũi khoan chiến lược mới. Ông nói: "Đó cũng là một lựa chọn. Nhưng tôi cảm thấy khi phải đá ba ngày một trận, bạn không thể duy trì cường độ phản công mãi được. Đội bóng vẫn cần kiểm soát bóng nhiều hơn".

Hồng Duy (theo Telegraph)