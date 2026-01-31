Khi Djokovic không còn sợ Sinner

AustraliaNovak Djokovic cắt chuỗi 5 thất bại dưới tay Jannik Sinner, khi hạ gục đàn em 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong hơn 4 tiếng thi đấu, tối 30/1.

Chỉ ít giờ sau chiến thắng oanh liệt, Djokovic đăng tải những bức ảnh về trận bán kết Australia Mở rộng 2026 lên trang cá nhân trên mạng xã hội, với dòng trạng thái: "Rất khó, nhưng không phải là không thể".

Trong nhiều tháng qua, anh liên tục được hỏi về việc liệu có thể hay bắt kịp hai siêu sao trẻ Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Djokovic thậm chí có lúc phát bực về những câu hỏi kiểu như vậy. Và câu trả lời của anh luôn là không bao giờ từ bỏ ý nghĩ đánh bại họ, dù hai đàn em đang chơi thứ tennis ở đẳng cấp cao hơn phần còn lại. Anh nói được, và cuối cùng đã làm được.

"Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân, dù nhiều người nghi ngờ tôi, nhiều chuyên gia muốn tôi giải nghệ, hoặc coi như tôi đã giải nghệ trong những năm gần đây", Nole nói sau trận. "Tôi muốn cảm ơn những người đó, bởi họ đã cho tôi sức mạnh. Họ cho tôi động lực để chứng minh họ đã sai. Với tôi, điều này không có gì bất ngờ".

Trận đấu của Sinner và Djokovic khép lại vào rạng sáng ngày 31/1 ở Melbourne, khiến hàng vạn khán giả sân Rod Laver phấn khích, xúc động. Nhiều người, bao gồm đội ngũ huấn luyện của Nole, đã khóc khi tay vợt Serbia giành điểm cuối cùng nhờ một cú đánh hỏng của Sinner để giành quyền vào chung kết Australia Mở rộng.

Djokovic mừng chiến thắng tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu Djokovic đả bại đàn em kém 15 tuổi sau 5 thất bại liên tiếp, bao gồm hai trận bán kết Grand Slam mùa trước. Nole cũng lần đầu vào trận cuối cùng của một sự kiện major kể từ chung kết Mỹ Mở rộng 2023. Anh đứng trước cơ hội lần thứ 11 xưng vương ở Australia Mở rộng, và trở thành người đầu tiên trong lịch sử đoạt 25 Grand Slam đơn.

"Tôi cạn lời rồi, không biết nói gì nữa", lão tướng 38 tuổi vừa thở vừa trả lời phỏng vấn sau trận. Anh trước đó quỳ xuống ngay sau khi trận đấu khép lại, cảm ơn Chúa và cảm ơn khán giả, trong lúc nhiều CĐV vẫy cờ Serbia hò hét, còn đội ngũ huấn luyện rơi nước mắt.

Đây có thể không phải trận 5 set căng thẳng nhất trong sự nghiệp của Nole, nhưng sẽ là một trong những trận cảm xúc bậc nhất bởi bối cảnh mà nó diễn ra. Trước trận, mọi nhà cái đều để tỷ lệ thắng nghiêng hẳn về Sinner, như cái cách mà tay vợt Italy vùi dập đàn anh ba set trắng ở hai lần gặp tại Grand Slam năm ngoái.

Sau set đầu, kịch bản ấy tưởng như sẽ lặp lại khi Sinner vẫn chơi như một cỗ máy, lạnh lùng dứt điểm, giành break-point đầu tiên ngay game thứ hai và duy trì lợi thế để thắng 6-3. Đây là set đấu Djokovic không thể hiện được quá nhiều, gợi nhớ hình ảnh có phần bế tắc trong những cuộc đối đầu gần đây.

Nhưng nhà vô địch giải 10 lần bỗng tìm thấy sự hưng phấn ở game bốn set hai, khi đàn em bộc lộ bất ổn ở cú giao bóng một. Djokovic nhìn thấy break-point đầu tiên trong trận nhưng không tận dụng được. Dù vậy, anh vẫn tấn công bằng cú trả bóng, tương tự cách mà Sinner vẫn làm. Chiến thuật này hiệu quả khi Nole có liên tiếp hai break-point nữa và tận dụng được nhờ ép đối thủ lùi sau baseline.

Thay đổi đáng kể nhất của Nole trận này là cách chơi từ cuối sân. Anh không còn tìm cách kết thúc sớm pha bóng, thay vào đó sẵn sàng đôi công xem ai bền bỉ hơn. Có lẽ quãng nghỉ bốn ngày trước tứ kết, và trận tứ kết với Musetti khép lại sớm hơn dự kiến đã giúp Djokovic sung mãn. Chủ nhân 24 Grand Slam chạy bền bỉ giữa hai đầu sân, cứu nhiều pha bóng khó của đàn em, bao gồm 16 trong 18 break-point phải đối mặt.

Bản lĩnh cũng là điều Djokovic trội hơn Sinner trận này. Ở set năm, trong thế rượt đuổi, Sinner kiếm được ba break-point nhưng đều bỏ lỡ. Tới game cuối cùng, anh cứu được match-point nhưng ngay sau đó đánh hỏng hai lần liên tiếp và thua trận. Tay vợt số hai thế giới vẫn thể hiện trình độ cao ở phần lớn các pha bóng, nhưng không sắc bén như thường lệ. Anh đánh hỏng 42 lỗi cả trận, bao gồm 10 cú ở set năm. Trong khi đó, dù giành tới 72 điểm winner, bao gồm 26 cú ace, nhưng Sinner lại thua những điểm quan trọng, như tổng số 19 break-point ở các game đỡ và giao bóng.

Sinner trả giao bóng trong trận gặp Djokovic tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Sinner đã áp đảo ở hầu hết các thông số nhưng thua cả trận cũng vì không xuất sắc bằng Nole ở những thời khắc then chốt. Sinner thắng 152 điểm cả trận, nhiều hơn đàn anh 12 điểm. Tay vợt Italy thắng nhiều hơn Nole 18 điểm khi trả giao, nhưng lại thắng game đỡ bóng ít hơn.

Sinner bất ngờ, thậm chí có phần choáng váng, khi Djokovic liên tiếp tấn công mạnh mẽ với cú thuận tay có lúc lên 140 km/h. Điều kinh ngạc là Nole duy trì được nhịp độ cao như vậy tới những điểm cuối cùng của set năm. Anh tận dụng tối đa may mắn ở các vòng trước, để chuẩn bị kỹ về cả thể lực và chiến thuật cho trận bán kết. Cú giao bóng một cũng là chìa khóa của tay vợt Serbia, với việc giành 71% số điểm.

"Tôi đánh giá đây là chiến thắng hay nhất trong vài năm trở lại đây", Djokovic nói. "Trước trận, tôi biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình và có sự rõ ràng rất lớn về chiến thuật, về kế hoạch thi đấu. Hình dung trong đầu việc muốn chơi như thế nào là một chuyện, mang điều đó ra sân và thực sự triển khai được trước Sinner là chuyện khác. Đây chắc chắn là một trong những màn trình diễn tốt nhất của tôi trong khoảng một thập kỷ qua".

Đây là trận đấu 5 set đầu tiên của Djokovic kể từ Roland Garros năm 2024, khi anh vượt qua Francisco Cerundolo. Đối thủ của Djokovic trong trận chung kết Chủ nhật là Carlos Alcaraz, người trước đó đã trải qua trận bán kết dài nhất trong lịch sử Australia Mở rộng, dài 5 giờ 27 phút với Alexander Zverev, để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết tại Melbourne.

Djokovic hạ Sinner, vào chung kết Australia Mở rộng Diễn biến chính trận Djokovic - Sinner tối 30/1.

Djokovic chưa giành được danh hiệu Grand Slam nào kể từ Mỹ Mở rộng 2023. Trong quãng thời gian đó, cặp Alcaraz và Sinner chia nhau tám danh hiệu Grand Slam. Với chiến thắng ở bán kết, Djokovic đã ngăn đôi đàn em trẻ trở thành cặp thứ hai trong Kỷ nguyên Mở gặp nhau trong bốn trận chung kết Grand Slam liên tiếp, sau Djokovic và Rafael Nadal từ Wimbledon 2011 đến Roland Garros 2012.

"Thật tuyệt vời khi lại được chơi ở đây một lần nữa vào ngày Chủ nhật cuối cùng", Djokovic nói. "Tôi nghĩ đó sẽ lại là một trận đấu chật vật khác của tôi. Nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ về nó. Cứ kệ đi, trận nào cũng khó cả thôi".

Khi hai tay vợt bước vào chung kết vào chiều Chủ nhật, Djokovic sẽ lại ở cửa dưới trước đối thủ trẻ hơn 16 tuổi. Nhưng với tình trạng thể lực của Alcaraz, và sự hưng phấn bản thân đang có, cơ hội để siêu sao Serbia đi vào lịch sử không hề nhỏ.

Vy Anh