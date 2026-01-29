Djokovic tự ái ở họp báo Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt huyền thoại Novak Djokovic khó chịu khi phóng viên hỏi về việc bám đuổi hai tài năng trẻ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner - những người mạnh nhất thế giới.

Djokovic thua hai set đầu trong trận tứ kết với Lorenzo Musetti, nhưng tay vợt Italy bất ngờ dính chấn thương và bỏ cuộc khi tỷ số đang là 6-4, 6-3, 1-3. Djokovic nhờ đó vào bán kết Australia Mở rộng lần thứ bảy liên tiếp tại Melbourne, và sẽ đối đầu với ĐKVĐ Jannik Sinner.

Trong buổi họp báo sau trận đấu hôm 28/1, tay vợt 38 tuổi được hỏi liệu việc phải bám đuổi Sinner và Alcaraz tại các giải Grand Slam lúc này có khiến anh liên tưởng đến giai đoạn đầu sự nghiệp, khi anh phải đuổi theo Roger Federer và Rafael Nadal hay không. Djokovic lập tức ngắt lời.

"Tôi đang đuổi theo Sinner và Alcaraz ư? Theo nghĩa nào? Nghĩa là tôi lúc nào cũng là người đuổi theo và không bao giờ là người bị bám đuổi à?", Djokovic hỏi lại.

Djokovic trong buổi họp báo sau trận gặp Musetti, tại Melbourne, Australia hôm 28/1. Ảnh chụp màn hình

Khi phóng viên làm rõ rằng câu hỏi chỉ áp dụng cho các giải Grand Slam ở thời điểm hiện tại, và nhấn mạnh anh đã giành kỷ lục 24 Grand Slam trong chưa đầy hai thập kỷ, siêu sao Serbia nói thêm: "Cảm ơn. Đôi khi cũng đáng để nhắc lại điều đó, đúng không?".

Khi được hỏi liệu anh có còn so sánh được hai giai đoạn kể trên trong sự nghiệp hay không, Djokovic trả lời: "Tôi thấy hơi thiếu tôn trọng khi bạn bỏ qua những gì đã xảy ra ở quãng thời gian giữa lúc tôi bắt đầu 'đuổi theo' Rafa và Roger, và bây giờ là 'đuổi theo' Alcaraz và Sinner. Có lẽ có tới 15 năm ở giữa mà tôi thống trị các giải Grand Slam. Vậy nên, tôi nghĩ cần phải đặt điều đó vào đúng bối cảnh. Tôi không cảm thấy mình đang đuổi theo ai cả".

Hai tay vợt hàng đầu thế giới Alcaraz và Sinner đã chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất, nhưng Djokovic cũng vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong năm 2025 và là tay vợt có thành tích tốt thứ ba ở các giải lớn, chỉ sau bộ đôi tài năng kể trên.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Djokovic cũng thường xuyên dừng bước ở bán kết, chứng kiến hai đàn anh Roger Federer và Rafael Nadal đấu nhau ở các trận chung kết lớn. Nhưng theo thời gian, anh dần vượt qua cả hai tượng đài để trở thành tay vợt hay nhất lịch sử.

"Roger và Rafa sẽ luôn là những đối thủ vĩ đại nhất của tôi", Djokovic nói về hai kình địch một thời. "Tôi có sự tôn trọng rất lớn với những gì Jannik và Carlos đang làm và sẽ làm trong 10, 15 hay 20 năm tới. Chúa mới biết họ sẽ thi đấu bao lâu nữa, họ còn rất trẻ".

Djokovic cho biết anh vui khi thấy Sinner và Alcaraz tạo nên một cặp kình địch mới, và anh cũng muốn thấy thêm một tay vợt khác gia nhập nhóm dẫn đầu. Nole cũng vẫn tập trung cao độ vào hành trình chinh phục lịch sử của riêng anh, khi danh hiệu Grand Slam thứ 25 vẫn còn nằm trong tầm tay ở Australia Mở rộng năm nay.

"Đây là một chu kỳ tự nhiên của thể thao. Bạn sẽ có thêm hai siêu sao nữa, rồi có thể sẽ có một người thứ ba, người mà tôi sẽ cổ vũ, bởi vì ở giai đoạn đầu tôi cũng luôn là người thứ ba. Điều đó tốt cho môn thể thao của chúng ta", Nole tiếp tục.

Nếu vô địch Australia Mở rộng, Djokovic sẽ gia tăng kỷ lục 11 lần lên ngôi ở Melbourne, và vượt qua nữ tiền bối Margaret Court để trở thành tay vợt duy nhất chạm mốc 25 major. "Tôi đang tạo nên lịch sử của riêng mình, và tôi đã nói rất rõ rằng mục tiêu của tôi luôn là vào chung kết ở mọi giải đấu, đặc biệt là các giải Grand Slam. Grand Slam là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi tiếp tục thi đấu và chơi quần vợt", Nole nhấn mạnh.

Djokovic (trái) bắt tay Musetti, sau trận tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 28/1. Ảnh: Reuters

"Sinner và Alcaraz có đang chơi hay hơn tôi và tất cả những người khác vào lúc này không? Có, đúng là như vậy", Djokovic nói thêm về hai đàn em. "Chất lượng và đẳng cấp thật sự đáng kinh ngạc. Rất tuyệt vời, rất phi thường. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi giương cờ trắng và bỏ cuộc không? Không. Tôi sẽ chiến đấu cho đến điểm số cuối cùng, và làm hết sức để thách thức họ".

Djokovic từng bỏ cuộc vì chấn thương khi đối đầu Alexander Zverev ở bán kết tại Australia Mở rộng năm ngoái. Kể từ đó, những thất bại duy nhất của anh tại các giải Grand Slam là trước Sinner và Alcaraz. Anh sẽ có cơ hội "phục thù" vào thứ Sáu 30/1 tại bán kết trước Sinner.

Vy Anh