Alcaraz lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng 2026

AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz chuột rút vẫn thắng nghẹt thở Alexander Zverev 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 ở bán kết Australia Mở rộng hôm 30/1.

Alcaraz tưởng như phải nhận thất bại đau đớn bậc nhất sự nghiệp, khi anh thắng hai set đầu và đang có thế trận tốt trong set ba thì gặp vấn đề thể trạng. Hạt giống số một thua hai set sau, đứng trước nguy cơ lỡ lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng - Grand Slam duy nhất anh còn thiếu.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Zverev ở bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, hôm 30/1. Ảnh: Reuters

Sau khi thắng set đầu 6-4 nhờ sai lầm của Zverev với hai lỗi kép trong game quyết định, Alcaraz kéo set hai vào tie-break dù bị dẫn 3-5. Zverev quá cầu toàn ở game giao kết thúc set, để đối thủ tấn công và tận dụng break-point. Đến loạt đấu cân não, tay vợt số ba thế giới lại mắc sai lầm ở điểm 5-5, trao set thắng cho Alcaraz.

Trận đấu tưởng như kết thúc sớm thì bước ngoặt đến khi tỷ số là 15-15 ở game 11 set ba, thời điểm Alcaraz tỏ ra đau ở phần đùi phải và vùng háng. Zverev không hài lòng khi trọng tài chính Marijana Veljovic không đếm ngược thời gian cho Alcaraz khi giao bóng.

"Tôi phải xem cậu ấy có ổn không", Veljovic trả lời Zverev. Tay vợt Đức nói thêm: "Cậu ấy bị chuột rút", trước khi Veljovic đáp: "Nhưng tôi không thể biết chắc điều đó".

Alcaraz giữ được game giao bóng với một loạt winner, dù gần như không thể di chuyển. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó yêu cầu chăm sóc y tế. Anh được điều trị vật lý trị liệu, đồng thời uống nước dưa chua để trị chuột rút. Zverev tiếp tục bất bình, vì theo luật, tay vợt không được dùng quyền chăm sóc y tế nếu chỉ chuột rút mà không chấn thương. "Thật là vớ vẩn", Zverev giận dữ nói.

Cựu tay vợt Mỹ Jim Courier cảm thông với tay vợt Đức trên sóng truyền hình của kênh Nine Australia. "Đây là một sự bất công lớn. Họ đã hoàn toàn làm hỏng việc này. Đó là lý do tại sao Zverev đang nổi điên lên như vậy", Courier nói.

Gạt bỏ sự ức chế, Zverev vẫn thắng set ba sau loạt tie-break với tỷ số 7-6(3), nhờ tận dụng việc đối thủ di chuyển khó khăn. Đây là set thua đầu tiên của Alcaraz trong suốt giải đấu.

Alcaraz được chăm sóc y tế ở bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, hôm 30/1. Ảnh: Reuters

Sau đó, hạt giống số ba có cơ hội lớn để thắng dễ set 4, nhưng đánh hỏng nhiều. Alcaraz bắt đầu di chuyển lại được bình thường ở cuối set, nhưng đánh mất hưng phấn từng có ở nửa đầu trận. Ở loạt tie-break, tay vợt Tây Ban Nha dẫn 3-2, nhưng thua liền năm điểm và thất bại 3-7.

Vấn đề chuột rút không còn ảnh hưởng nhiều đến Alcaraz ở set quyết định, nhưng tay vợt số một thế giới không còn duy trì được nhịp độ thi đấu và sự chuẩn xác trong những cú đánh. Anh thua game giao bóng đầu set, phải bám đuổi Zverev.

Alcaraz có cơ hội trở lại ở game 6. Dù vậy, may mắn không đứng về phía anh. Cú thuận tay tấn công đưa bóng giật lưới nảy ra ngoài, khiến Alcaraz bỏ lỡ break-point. Zverev sau đó dẫn 5-4 và cầm giao bóng kết thúc trận đấu.

Lúc này, Alcaraz thể hiện bản lĩnh của tay vợt số một thế giới, thắng game đỡ bóng quyết định để cân bằng tỷ số 5-5. Sau đó, tay vợt 22 tuổi thắng tiếp hai game, tận dụng sự xuống dốc về tinh thần của đàn anh. Ở match-point, Alcaraz phản công sở trường, đánh bại Zverev trên lưới để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục sau gần 5 tiếng rưỡi thi đấu.

Ở lần đầu vào chung kết tại Melbourne, Alcaraz sẽ chạm trán một trong hai đối thủ lớn, Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic.

Vy Anh