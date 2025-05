'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thắng lớn ở Baeksang 2025

Hàn Quốc"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng bốn hạng mục ở lễ trao giải nghệ thuật Baeksang, gồm Phim truyền hình hay nhất.

Trên sân khấu lễ trao giải lần thứ 61 diễn ra tối 5/5, đạo diễn Kim Won Suk nhận cúp cho Phim truyền hình xuất sắc. Ông gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất và êkíp. "Tôi làm bộ phim này vào thời điểm thế giới có nhiều xung đột, với hy vọng có thể giúp mọi người chung sống hòa bình. Tôi thực sự muốn dành thời gian để nêu tên các thành viên vì nếu không có họ, tác phẩm sẽ không thể trở thành hiện thực", Kim Won Seok nói.

Sao nhí Kim Tae Yeon trong phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' Trích đoạn tập một phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", có Yeom Hye Ran và sao nhí Kim Tae Yeon đóng. Video: Netflix

Yeom Hye Ran giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Dưới khán đài, bạn diễn IU xúc động khi đồng nghiệp được xướng tên. Trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Hye Ran thủ vai Gwang Rye - mẹ của nữ chính Ae Sun. Dù xuất hiện rải rác ở một số tập, cô gây xúc động với những nét diễn thể hiện tình mẫu tử. Trang Nate đánh giá lời thoại, ánh mắt của Hye Ran bộc lộ nỗi đau của người mẹ bất lực trước vấn đề trọng nam khinh nữ, hối tiếc vì chưa làm tròn trách nhiệm.

Trên sân khấu, cô gửi lời tri ân đến các diễn viên được đề cử cùng hạng mục. Diễn viên nói: "Tôi luôn theo dõi và học hỏi từ mọi người, những cái tên kỳ cựu lẫn tài năng trẻ. Mọi thành viên êkíp đều làm rất tốt vai trò của họ, không dừng lại ở việc hỗ trợ cho bộ phim".

IU cảm động khi Yeom Hye Ran được vinh danh ở Baeksang 2025 Khoảnh khắc IU xúc động khi Yeom Hye Ran được vinh danh ở Baeksang 2025. Video: Prizm Live

Còn Choi Dae Hoon - vai thuyền trưởng tàu câu mực Bong Sang Gil - đoạt giải Nam phụ xuất sắc. Anh hóa thân nhân vật từ lúc trẻ đến tuổi trung niên, có tính cách thô lỗ, cộc cằn. Theo News1, diễn viên dành nhiều thời gian quan sát người cao tuổi ngoài đời trước để tích lũy kinh nghiệm, tránh tạo cảm giác cường điệu với người xem.

Dae Hoon xúc động cảm ơn gia đình và êkíp đã đồng hành trong công việc. Anh cho biết: "Tôi đã làm việc vất vả để có được giải thưởng này. Cảm ơn đoàn phim. Tôi từng áp lực, tự hỏi liệu mình có thể làm được điều này không. Tôi sẽ luôn phấn đấu để trở thành một diễn viên được mọi người nhớ đến".

Tác phẩm còn giành hạng mục Kịch bản xuất sắc, đạo diễn Kim Won Suk nhận cúp thay cho biên kịch Lim Sang Choon.

Trích đoạn 'When Life Gives You Tangerines' Trích đoạn của IU và Park Bo Gum trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Video: Netflix

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt gồm 16 tập, lấy bối cảnh ở đảo Jeju, kể về mối tình của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum). Ae Sun là cô gái thông minh, sinh ra trong gia đình nghèo, có mẹ làm thợ lặn. Cô và chàng trai Gwan Sik vượt nhiều biến cố để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi nấng con cái.

Êkíp lồng ghép nhiều chủ đề, từ tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử đến xung đột giàu nghèo và ý chí vươn lên của con người. Trên chặng đường trưởng thành, dù kiên trì đến đâu, vẫn có sự cố xảy ra, khiến mục tiêu của họ chệch hướng.

Từ khi ra mắt hôm 7/3, tác phẩm nhanh chóng vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu suốt hai tuần. Theo Nate, phim để lại dấu ấn trong lòng người xem, trong đó có nhiều khán giả gen Z. Diễn xuất của diễn viên chính IU và Park Bo Gum được người hâm mộ thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội.

IU (trái) và Yeom Hye Ran trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Ảnh: Netflix

Dù thắng một số hạng mục quan trọng, phim không đủ sức giúp IU và Park Bo Gum nhận giải diễn xuất. Ju Ji Hoon và Kim Tae Ri lần lượt đánh bại hai ngôi sao Khi cuộc đời cho bạn quả quýt để giành giải Nam - nữ chính xuất sắc.

Tài tử Ju Ji Hoon được gọi tên nhờ vai diễn trong Trung tâm chăm sóc chấn thương. Anh hóa thân Baek Kang Hyuk - bác sĩ thiên tài dẫn dắt đội ngũ y tế một bệnh viện đại học nổi tiếng trở thành đơn vị chăm sóc chấn thương hàng đầu Hàn Quốc. Còn Tae Ri thành công với tác phẩm Jeongnyeon: The Star is Born. Đây là lần thứ hai cô được xướng tên cùng hạng mục, nối tiếp thành công ở Baeksang 2022 cho dự án Tuổi 25, tuổi 21.

Ngoài ra, hạng mục Đạo diễn xuất sắc thuộc về Song Yeon Hwa cho phim Doubt (Nghi phạm cận kề). Tác phẩm theo chân chuyên gia phân tích tội phạm Jang Tae Soo (Han Suk Kyu) phát hiện con gái Jang Ha Bin (Chae Won Bin) liên quan hai vụ án mạng mà ông điều tra.

Ở mảng điện ảnh, Harbin - Hyun Bin đóng chính - được vinh danh Phim xuất sắc và Giải thưởng lớn (The Grand Prize) cho nhà quay phim Hong Kyung Pyo. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1909, xoay quanh quá trình nhóm của Ahn Jung Geun đến Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ ám sát chỉ huy Nhật Bản, trong khi các điệp viên tình báo của phe đối lập cố gắng ngăn chặn sự việc.

Revolver - do Oh Seung Wook chỉ đạo - đoạt cúp Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc cho Jeon Do Yeon. Dự án về cảnh sát Ha Soo Young (Jeon Do Yeon) chấp nhận ngồi tù để được hưởng khoản đền bù từ Andy (Ji Chang Wook).

Tài tử Jo Jung Suk nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong tác phẩm Pilot (Chàng nữ phi công). Nam - nữ phụ xuất sắc lần lượt thuộc về Yoo Jae Myung (phim Land of Happiness) và Claudia Kim (phim A Normal Family).

Tài tử Byeon Woo Seok nhận giải Popularity Award (giải thưởng do người hâm mộ bình chọn), cùng diễn viên Kim Hye Yoon. Ảnh: Prizm Live

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang là một trong ba giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, cùng Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng). Chương trình tổ chức lần đầu năm 1965, tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Từ mùa giải năm nay, ban tổ chức đổi tên hạng mục truyền hình (TV) thành hạng mục phát sóng (Broadcast), phản ánh xu hướng thay đổi cách thức xem phim của khán giả. Các đề cử không chỉ gói gọn trong phim chiếu trên truyền hình mà còn mở rộng sang nhiều nền tảng, gồm trang web và dịch vụ phát trực tuyến trên thiết bị di động.

Sự kiện lần thứ 61 có Shin Dong Yeop, Suzy và Park Bo Gum làm MC. Nhiều tài tử, giai nhân màn ảnh Hàn như Byeon Woo Seok, Hyun Bin, Song Hye Kyo, Jang Nara tham dự. Do diễn ra vào ngày Thiếu nhi Hàn Quốc (5/5), ban tổ chức kỷ niệm sự kiện này bằng việc trình chiếu loạt ảnh thời thơ ấu của nhiều ngôi sao như Lee Byung Hun, Kim Tae Ri, Kim Go Eun. Êkíp còn dàn dựng tiết mục vinh danh nỗ lực của những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Quế Chi (theo Korea Joongang Daily)