Sao nhí ghi dấu ấn trong 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Kim Tae Yeon sinh năm 2011, được biết đến khi đóng phiên bản lúc nhỏ của các nhân vật trong những phim truyền hình ăn khách, gồm Se Ri trong Hạ cánh nơi anh (2020) và Chae Ok trong Sinh vật Gyeongseong (2023).

Bắt đầu đóng phim năm 2017, đến nay Kim Tae Yeon tham gia 21 dự án, gồm The Story Of Park's Marriage Contract, A Good Day to Be a Dog, Meant To Be, Vengeance of the Bride.