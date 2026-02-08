Khẩu trang y tế dùng nhiều lần được không?

Tôi dùng khẩu trang y tế để phòng bệnh lây qua đường hô hấp nhưng tháo ra rồi đeo lại, không thay mới, có an toàn không? (Tú Uyên, 35 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Khẩu trang y tế thường làm từ vải không dệt, gồm nhiều lớp, trong đó có lớp vi lọc giúp hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn và virus trong các giọt bắn khi người khác ho, hắt hơi hay nói chuyện. Đây là loại được thiết kế để sử dụng một lần.

Khi đã tháo ra, bụi bẩn, vi khuẩn, virus từ môi trường, túi áo, quần... đã bám vào bề mặt ngoài. Nếu tiếp tục đeo lại, lớp bụi bẩn này dễ tiếp xúc trực tiếp với da mặt và đường hô hấp, làm tăng nguy cơ kích ứng và lây nhiễm bệnh.

Nhiều virus có thể tồn tại lâu trên bề mặt, như virus cúm sống 8-12 giờ trên quần áo và khoảng 5 phút trên da tay. Khẩu trang sau khi tiếp xúc môi trường bên ngoài nếu tái sử dụng dễ trở thành "ổ chứa" lây nhiễm qua đường hô hấp.

Khẩu trang y tế chủ yếu ngăn giọt bắn chứa vi khuẩn, virus, nhưng không lọc hết hạt siêu nhỏ trong không khí. Hiệu quả bảo vệ cũng giảm nếu khẩu trang không ôm kín mặt, để hở khoảng trống giữa mũi và miệng.

Khẩu trang y tế nên được sử dụng một lần duy nhất rồi bỏ đi để bảo đảm hiệu quả bảo vệ. Ảnh: Vecteezy

Bạn nên mua khẩu trang y tế tại nhà thuốc, cơ sở y tế hoặc hệ thống uy tín để tránh hàng kém chất lượng. Khi đeo cần đúng mặt, che kín mũi miệng, ôm khít da và bỏ ngay sau một lần sử dụng, không treo, cất trong túi áo hay tái dùng nhiều lần vì dễ tăng nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh môi trường, tránh tụ tập nơi đông người khi có dịch. Trong sinh hoạt hằng ngày, nên ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn để tăng đề kháng.

Tiêm đầy đủ vaccine cũng rất quan trọng, giúp phòng các bệnh hô hấp như cúm, RSV, phế cầu, não mô cầu, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella... Trong đó, vaccine cúm bảo vệ các chủng A và B gây bệnh phổ biến, tiêm nhắc một mũi hằng năm để củng cố khả năng bảo vệ. Vaccine phế cầu có 5 loại, phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và nhiễm trùng huyết cho cả trẻ em và người lớn.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC