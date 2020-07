Hàng trăm nghìn khán giả nói "phát cuồng" nụ hôn sâu của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trong tập 11 "Điên thì có sao".

Trong tập phát sóng tối 25/7, bệnh nhân tâm thần Park Ok Ran (Jang Ji Eun đóng) trốn khỏi bệnh viện, tìm đến nhà văn Go Moon Young (Seo Ye Ji) và khiến cô bị thương. Lo lắng cho Moon Young, điều dưỡng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) lập tức chạy đến, ôm cô vào lòng. Vì hiểu nhầm "người trong mộng" chỉ lo cho bệnh nhân, cô liên tục lớn tiếng chỉ trích anh. Kang Tae không kiềm được cảm xúc, hôn cô say đắm.

Cả hai cởi bỏ mọi khúc mắc, giãi bày tổn thương từng gặp trong quá khứ, trong đó có việc ám ảnh cái chết của mẹ. Anh em Kang Tae - Sang Tae cũng làm hòa sau thời gian giận dỗi.

Fan phấn khích nụ hôn sâu của Kim Soo Hyun Cảnh hôn liên tiếp của đôi chính trong tập 11. Video: tvN.

Trên Pann, Twitter và Instagram, khán giả nói nụ hôn dài 30 giây của đôi diễn viên là điểm nhấn tập 11, đánh dấu tình cảm khăng khít của họ. Trước đó ở tập chín, cả hai lần đầu có cảnh hôn nhưng chỉ lướt nhẹ.

Fan bình luận: "Tôi thật sự rung đông trước nụ hôn của họ", "Cảnh hôn quá nồng cháy, ánh mắt nam chính Kang Tae vừa mãnh liệt, vừa đau thương", "Biên kịch xây dựng tình huống rất táo bạo", "Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji diễn xuất rất tốt, như tình nhân thật ngoài đời", "Tôi xem đi xem lại nụ hôn sâu, người yêu của họ chắc không dám xem cảnh này"...

Theo Pann, dù tỷ lệ người xem dao động mức 4-6%, Điên thì có sao vẫn tạo sức hút với khán giả quốc tế. Phim đứng top đầu lượt truy cập trên các nền tảng trực tuyến châu Á, châu Mỹ... Trước đó, tác phẩm từng bị khán giả Hàn gửi thư khiếu nại vì có yếu tố nhạy cảm, quấy rối tình dục.

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji được khen diễn xuất ăn ý. Ảnh: tvN.

Điên thì có sao (Psycho but It's okay) do Park Shin Woo đạo diễn, Jo Yong chấp bút, phát sóng 19h (giờ Việt Nam) trên tvN vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Dự án đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau hai năm nhập ngũ. Anh 32 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 2007, có lượng fan đông ở châu Á sau loạt phim Bay cao ước mơ, Mặt trăng ôm mặt trời, Biệt đội siêu trộm, Vì sao đưa anh tới... Seo Ye Ji kém bạn diễn hai tuổi, từng đóng Another Oh Hae-young, Hwarang, Save Me, Lawless Lawyer...

Thiên Lam