Khán giả bức xúc vì The Moffatts, A1 hủy show

Người xem ở TP HCM bức xúc khi show bán vé có The Moffatts, 911, A1 nhưng chỉ 911 xuất hiện, hai band còn lại hủy sát giờ.

Sự kiện Touch your heart được thông báo bắt đầu lúc 19h ngày 7/8 tại Nhà hát Hòa Bình, nhưng đến hơn 20h mới mở màn. Sau phần hát hơn một tiếng của các khách mời, người dẫn chương trình cho biết The Moffatts, A1 không thể có mặt.

MC thông báo Moffatts, A1 vắng mặt đêm diễn MC thông báo Moffatts, A1 vắng mặt đêm diễn. Video: Tân Cao

Theo lời MC Trung Nghĩa, các nghệ sĩ đang gặp vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng bởi thời tiết. Tối 6/8, nhóm biểu diễn dưới mưa suốt nhiều tiếng tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội. Sáng 7/8, họ bay vào TP HCM, có tham gia tổng duyệt ở Nhà hát Hòa Bình. Đến gần giờ diễn, The Moffatts, A1 thông báo tình trạng sức khỏe thành viên không tốt, đang phải nghỉ ngơi tại khách sạn. The Moffatts còn quay video xin lỗi khán giả, gửi ban tổ chức, phát ở đêm nhạc.

The Moffatts xin lỗi khán giả qua một video gửi ban tổ chức phát tại đêm nhạc. Ảnh: Nhật Thực

Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, nhất là fan mua vé để xem nghệ sĩ họ yêu thích. Khi biết thông tin, có người bật dậy khỏi ghế, thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", "Tôi đến đây vì The Moffatts mà".

Nhiều người cho biết bức xúc về cách ứng xử của ban tổ chức. Khán giả V.T.Trang (30 tuổi) và nhóm bạn nán lại trước địa điểm diễn ra sự kiện, chờ lời giải thích từ chương trình nhưng không được phản hồi. Cô cho biết nhóm mình gồm năm người, do không thể ra Hà Nội dự sự kiện có A1, nên khi biết nhóm vào TP HCM biểu diễn, ai cũng háo hức. Họ đã tìm mua loại vé có mức giá cao nhất để được ngồi gần sân khấu.

Nữ khán giả cho biết: "Chương trình thông báo, xin lỗi khán giả một cách qua loa trên sân khấu thông qua MC, không có đại diện nào đứng ra giải thích hay trấn an người xem. Cảm giác của tôi bây giờ giống như bị lừa, không hề được tôn trọng. Chúng tôi yêu cầu ban tổ chức phải có cách giải quyết thỏa đáng".

Tấm vé hạng super vip giá 1,5 triệu đồng do nhóm của khán giả V.T.Trang mua được để xem chương trình âm nhạc, tối 7/8. Ảnh: Tân Cao

Alisa, 35 tuổi, người Philippines, sống và làm việc tại TP HCM, là fan của A1. Sau đêm nhạc, cô đứng chờ ở sảnh với hy vọng có thể gặp ban tổ chức hỏi rõ vấn đề, có thể lấy lại số tiền vé đã bỏ ra. Khi nắm tình hình từ một số khán giả Việt rằng không thể làm gì lúc này, cô mới ra về.

Nhiều khán giả còn nói họ hụt hẫng vì show dành cho sao quốc tế nhưng quy mô đầu tư, chất lượng âm thanh, ánh sáng không như kỳ vọng. Sân khấu chỉ được dựng thô sơ bằng một màn hình led, dàn đèn từ trên cao. Khán giả Lê Đức Hiệp (30 tuổi) nói: "Âm thanh, ánh sáng, sân khấu chương trình quá nghiệp dư, như một show văn nghệ nội bộ".

An Lê (36 tuổi) cho biết cô đặt vé từ đầu tháng 8 thông qua hotline cung cấp trên fanpage. Cô vui vì được thưởng thức 911 nhưng không hài lòng về cách tổ chức của chương trình. Ban đầu, cô nhận thông tin show diễn ra ở sân khấu Lan Anh nhưng cuối cùng đơn vị tổ chức chuyển sang Nhà hát Hòa Bình qua email được gửi tối hôm trước sự kiện diễn ra.

Hiện đại diện ban tổ chức chương trình khóa máy, chưa giải đáp các thắc mắc từ truyền thông và khán giả.

911 biểu diễn loạt hit gợi nhắc thanh xuân ở sự kiện. Ảnh: Nhật Thực

Với sức chứa hàng nghìn người của Nhà hát Hòa Bình, sự kiện trở nên trầm lắng khi đêm nhạc chỉ hút khoảng 200 khán giả. Trước đó, theo thông tin trên một website bán vé, có ba hạng mức gồm 500.000 đồng, một triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Khi 911 biểu diễn, MC mời người ngồi hàng sau hoặc khu vực xa dồn lên để hòa nhịp cùng nhóm.

Là điểm nhấn duy nhất của show, khi xuất hiện, 911 nỗ lực khuấy động với các bản hit như: A night to remember, Party people, Don't make me wait, The day we find love, Love sensation... Nhóm vừa hát vừa khoe vũ đạo, nhào lộn. Sau bài đầu tiên, thành viên Lee Brennan cởi áo khoác để hòa mình với khán giả. Họ còn mời mọi người cùng đứng dậy, nhún nhảy theo giai điệu của I do... Các chàng trai nán lại cuối chương trình để chụp ảnh cùng fan Việt.

911 chụp ảnh cùng fan Việt 911 chụp ảnh cùng fan Việt sau đêm nhạc. Video: Tân Cao

Tân Cao