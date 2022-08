Hàng nghìn khán giả dầm mưa cổ vũ The Moffatts, 911, A1, Blue

Hà NộiKhán giả đứng dưới mưa năm tiếng, cổ vũ nhóm nhạc đình đám - The Moffatts, 911, A1, Blue - ở show tối 6/8.

Trước giờ các nghệ sĩ quốc tế diễn, trời đổ mưa, khiến lịch diễn lùi lại nửa tiếng. Bất chấp thời tiết xấu, khán giả vẫn đổ về khu vực sân khấu trung tâm tại công viên Yên Sở, để ủng hộ thần tượng.

Khán giả hát 'Everytime' cùng A1 Khán giả hát "Everytime" cùng A1. Video: Hà Thu

17h, 911 xuất hiện, lập tức khuấy động bầu không khí âm nhạc với loạt tình khúc kinh điển A night to remember, Party people, Don't make me wait, The day we find love, Love sensation... Ở tuổi U50, ba thành viên nhóm dù "phát tướng" nhưng vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào. Họ trình diễn đan xen một số bản ballad giữa các tiết mục sôi động, thực hiện nhiều động tác nhảy khó như nhào lộn, đầu tựa xuống đất xoay vòng. MC Đinh Tiến Dũng hài hước nói lên cảm xúc: "Ba ông chú bụ bẫm, ăn mặc giản dị, lắc lư qua lại, yêu chết đi được. Nhìn các thần tượng nhảy mà rưng rưng nước mắt. Tuổi này rồi mà đĩa đệm và tiền đình của các anh vẫn tốt quá".

911 vừa hát vừa chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phạm Chiểu

Khoảnh khắc xúc động nhất trong phần biểu diễn của nhóm là nghệ sĩ và khán giả hòa giọng hát I do. Cùng lúc, một nam khán giả đã cầu hôn người yêu mình và được cô nói "I do" (Em đồng ý). Khoảnh khắc được flycam của ban tổ chức ghi lại.

Giữa không khí lễ hội âm nhạc sôi động, The Moffatts như một nốt trầm lắng đọng. Ba anh em nhà Moffatt không hát cùng ban nhạc, tự đệm guitar và thể hiện loạt ca khúc Heaven, Girl of my dreams, Bang bang boom, If life is so short, Miss you like crazy, True color... Nhóm tạo bất ngờ khi kết hợp cùng Ngọt trong hai ca khúc Miss you like crazy, Misery. Thắng - giọng ca chính của Ngọt - cho biết anh thừa hưởng tình yêu với The Moffatts từ anh trai. Sau tiết mục, anh nói không thể tin mình được song ca với thần tượng.

A1 gặp một số trục trặc về âm thanh khi trời đổ mưa lớn, khiến micro đôi lúc mất tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, khán giả đều hát cùng họ. Khoảnh khắc hàng nghìn người đứng dưới mưa, ngân nga Like a rose, Everytime, One more try khiến nhóm xúc động, liên tục nói cảm ơn. Với ca khúc quen thuộc Everytime, nhóm hát thêm một lần cùng Da LAB của Việt Nam.

Nhóm A1 đứng đàn, hát dưới ô để tránh mưa. Ảnh: Phạm Chiểu

Bốn giọng ca của Blue là những nghệ sĩ khép lại phần biểu diễn của các nhóm nhạc quốc tế. Ban nhạc được mệnh danh "huyền thoại của nước Anh", có lượng fan đông đảo nhất ở sự kiện. Cơn mưa càng lúc càng to như chất xúc tác, khiến người hâm mộ phấn khích, liên tục reo hò, nhảy nhót. Là nhóm nhạc có tuổi đời trẻ hơn 911, A1, Blue hát, nhảy sôi động, lôi kéo khán giả "cháy" hết mình qua loạt ca khúc đậm chất điện tử như Dance with Me, Haven't found you yet, You make me wanna... Nhóm cũng đưa khán giả về ký ức những năm 2000 qua loạt hit All Rise, Sorry seems to be the hardest word, One love.

Nhóm nhạc Blue. Ảnh: Phạm Chiểu

Các nghệ sĩ quốc tế không trò chuyện nhiều nhưng kết nối ăn ý với khán giả nhờ âm nhạc. Dù nghệ sĩ không giới thiệu, chỉ vài nốt nhạc vang lên, người xem lập tức đoán ra tên bài hát. Với những ca khúc quen thuộc như I do, Like a rose, Everytime, All Rises, nghệ sĩ liên tục mời fan hát cùng. Xen giữa những phần biểu diễn, các câu "I love you" được nghệ sĩ và fan cùng nói.

Khán giả của bốn boyband quốc tế chủ yếu thuộc thế hệ 8x, đầu 9x, hạnh phúc vì được đắm mình dưới cơn mưa ký ức của tuổi thanh xuân. Đứng ở ngay gần sân khấu từ đầu chương trình, Thái Minh Phương (38 tuổi, Hà Nội) và nhóm bốn người bạn của mình nghêu ngao hát từ đầu đến cuối. Vì sợ mất vị trí đẹp, nhóm không dám rời đi mua đồ ăn, bỏ lỡ cơ hội ở gần ca sĩ họ yêu quý. Đến khi Blue biểu diễn những bài cuối cùng, vài thành viên trong nhóm thấm mệt, phải ngồi nghỉ vài chục giây, nhưng nhanh chóng đứng dậy hò hét, nhảy múa theo các nghệ sĩ.

Khán giả đội mưa xem chương trình. Ảnh: Phạm Chiểu

"Từ khi biết thông tin các anh sẽ sang Việt Nam, tôi lập tức mua combo vé cho cả bạn bè mình. Tôi không tin được là các anh sẽ đến Việt Nam, biểu diễn ngay trước chúng tôi. Dù ngoại hình thay đổi nhiều, giọng hát các anh vẫn ngọt ngào như xưa", chị Minh Phương nói.

Khánh Ly, một khán giả đến từ TP HCM, hài hước nói: "Tôi là bà cô U40, bỏ chồng, hai con ở nhà, ra Hà Nội 'quẩy' cùng em gái. Là fan của Blue nhưng tôi thực sự cảm thấy 911, The Moffatts và A1 hôm nay cũng rất tuyệt vời".

Tác giả sách Trang Neko (33 tuổi) nói cô cảm thấy như được trở về thời còn là một cô bé tuổi teen, ôm CD và poster mơ mộng về thần tượng. "Khoảnh khắc mọi người cùng cất tiếng hát những giai điệu quen thuộc, tôi thấy thời gian như ngưng đọng", Trang Neko nói.

Chương trình còn ghi điểm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng "đã tai, đã mắt". Dù trời đổ mưa khiến ban tổ chức phải che chắn các thiết bị loa đài, âm thanh từ sân khấu vẫn đến được mọi khu vực khán giả đứng. Màn hình LED cỡ lớn tạo hiệu ứng đẹp mắt, hỗ trợ các tiết mục của dàn nghệ sĩ. Nhiều màn tạo khói, bắn ruy băng, phun lửa nhân tạo góp phần khuấy động không khí của lễ hội.

Biên tập viên Anh Tuấn giữ vai trò MC, khiến người xem như được trở về không khí xem chương trình MTV những năm 1990, 2000. Bạn dẫn của anh - Phí Linh - ghi điểm ở các phần giao lưu với nghệ sĩ quốc tế. Cô gợi ý The Moffatts về các món ăn ngon ở Việt Nam, hát một đoạn lời Việt ca khúc Everytime của nhóm A1...

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình HAY Glamping Music Festival, do The BROS Entertainment lần đầu tổ chức. Lần đầu tiên bốn boyband quốc tế đến Việt Nam cùng lúc, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Hà Thu