The Moffatts, 911, A1, Blue sắp đến Việt Nam biểu diễn

Bốn nhóm nhạc quốc tế đình đám một thời - The Moffatts, 911, A1, Blue - sẽ đến Hà Nội biểu diễn vào tháng 8.

Ngày 14/7, ban tổ chức HAY Glamping Music Festival cho biết lần đầu bốn nhóm nhạc quốc tế được khán giả yêu thích một thời sẽ cùng trình diễn loạt hit gắn liền tên tuổi, tại sân khấu trong nước.

Blue hát "All Rise" Blue hát "All Rise" - ca khúc nổi tiếng của nhóm - phát hành năm 2001. Video: Official Blue

Blue lần đầu đến Việt Nam. Nhóm được mệnh danh "huyền thoại của nước Anh", quen thuộc với khán giả 8x và 9x đời đầu. Band thành lập năm 2000, gồm bốn thành viên Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Anthony Costa.

Blue được khán giả biết tới sau album All Rise năm 2001. Tiếp đó, album One Love (2002) cũng nhanh chóng tạo dấu ấn với người yêu nhạc. Các bản hit của nhóm gồm All Rise, One Love, Best In Me, Sorry Seem To Be The Hardest Word... Trong sự nghiệp hơn hai thập niên, Blue đã bán 15 triệu đĩa trên toàn thế giới, tiêu thụ 3,6 triệu album, ra mắt 16 đĩa đơn, thực hiện bốn tour diễn. Tháng trước, nhóm vừa phát hành MV Haven’t Found You Yet, hút gần một triệu view trên YouTube.

The Moffatts là một trong những ban nhạc gia đình lừng danh những năm 1990. Nhóm gồm các thành viên là anh em ruột. The Moffatts từng tạo nên các bản hit: If Life is So Short, Miss You Like Crazy, Girl of My Dreams... Trong sự nghiệp, nhóm đã thực hiện 34 concert, phát hành năm album, sáu triệu bản thu. Nhóm từng hai lần đến TP HCM biểu diễn vào các năm 1999 và 2021, thực hiện các chuyến du lịch kết hợp quay MV ở Bản Giốc (Cao Bằng), Sapa (Lào Cai) và Hà Nội. Một năm qua, Music Travel Love - dự án riêng của hai thành viên Bob và Clint - quay ở nhiều thắng cảnh khắp thế giới - hút hàng chục triệu lượt xem.

The Moffatts hát "If Life Is So Short" The Moffatts hát "If Life is So Short". Video: YouTube MoffattsVideoHQ

911 trở lại Việt Nam kể từ năm 2019, biểu diễn ở TP HCM. Nhóm thành lập từ năm 1995, gồm ba chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn. Giai điệu bất hủ trong ca khúc I Do của nhóm từng khiến nhiều khán giả thuộc làu. Các bản tình ca nổi tiếng của nhóm gồm The Day We Find Love, Don’t Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You... 911 tan rã từ năm 2000 nhưng tái hợp vào năm vào năm 2005 khi cùng tham gia show truyền hình thực tế Hit Me, Baby, One More Time.

911 hát "I Do" 911 hát "I Do". Video: YouTube 911 Official

A1 thành lập năm 1998, gồm bốn thành viên người Anh và Na Uy. Chỉ vài năm hoạt động, các chàng trai đã đưa âm nhạc của mình vươn khỏi phạm vi châu Âu qua các nhạc phẩm Every Time, Take On Me, Like A Rose... Sản phẩm đầu tay Be the First to Believe của nhóm từng đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng đĩa đơn nước Anh giữa năm 1999. A1 từng ba lần đoạt chứng nhận vàng tại BRIT Awards.

A1 hát "Be the First to Believe" A1 hát "Be the First to Believe". Video: YouTube a1official

Ngoài dàn sao quốc tế, lễ hội âm nhạc còn có các nghệ sĩ trong nước gồm Ngọt, Chillies, Tùng, Trang, Tiên Tiên, Hoàng Dũng, Da LAB, Gigi Hương Giang, 1900.

HAY Glamping Music Festival lần đầu diễn ra, do The BROS Entertainment tổ chức vào ngày 6/8. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn khán giả qua nhiều hoạt động kết hợp thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, âm nhạc.

Tân Cao (ảnh: Ban tổ chức cung cấp)