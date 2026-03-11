Khẩn cấp đưa thuốc giải botulinum từ Thụy Sĩ về cứu 3 em bé ngộ độc

5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp đang được vận chuyển từ Thụy Sĩ về Hà Nội cứu ba bệnh nhi nguy kịch sau ăn cá ủ chua.

Dự kiến thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) về đến sân bay Nội Bài chiều 11/3. Đại diện Sở Y tế Đà Nẵng túc trực tại Hà Nội để tiếp nhận thuốc, sau đó bay về Đà Nẵng trong tối cùng ngày nhằm kịp thời điều trị cho các em bé bị ngộ độc.

Ban đầu, lô thuốc dự kiến được đưa thẳng từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng trong trưa 11/3. Tuy nhiên do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông, chuyến bay phải đổi lộ trình về Hà Nội trước rồi mới nối chuyến.

Ba em bé cùng một gia đình, gồm Hồ Ngọc Thái 15 tuổi, Hồ Quang Nhật 7 tuổi và Hồ Quốc Bình 11 tuổi, ở xã Phước Năng, Đà Nẵng, ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua, hôm 8/3.

Ngộ độc botulinum có thể gây liệt cơ dẫn đến suy hô hấp, bệnh nhân nguy cơ cao tử vong. Sử dụng thuốc giải độc càng sớm có ý nghĩa quyết định với hiệu quả điều trị. Tuy nhiên bệnh viện Bắc Quảng Nam không có thuốc giải độc. Hiện thuốc này cũng chưa có sẵn tại các cơ sở trong nước, gây khó khăn cho việc điều trị trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 10/3, Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc botulinum để điều trị cho 3 em bé. WHO đồng ý hỗ trợ 5 lọ thuốc BAT trong kho dự trữ quốc tế, vận chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Đây là loại thuốc hiếm, giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ (hơn 200 triệu đồng), chuyên dùng điều trị ngộ độc độc tố botulinum.

Đại diện Sở Y tế Đà Nẵng trao đổi với gia đình các bệnh nhân tại xã Phước Năng, sáng 11/3. Ảnh: Phúc Huynh

Sáng 11/3, đoàn công tác Sở Y tế Đà Nẵng cũng kiểm tra thực tế tại xã Phước Năng, khảo sát quy trình chế biến thực phẩm truyền thống, điều kiện vệ sinh và rà soát các yếu tố dịch tễ liên quan ba em bé bị ngộ độc.

Cá muối chua là món ăn truyền thống của người Giẻ Triêng, chế biến từ cá chép trộn muối, cơm hoặc bột ngô, ớt rồi ủ kín trong hũ khoảng 7 ngày. Môi trường yếm khí trong hũ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển, sinh độc tố gây ngộ độc nặng.

Các bác sĩ nhiều lần khuyến cáo người dân thận trọng với các món lên men, ủ kín theo tập quán truyền thống nếu không đảm bảo an toàn. Không nên sử dụng thực phẩm lạ, nấm rừng, côn trùng hoặc thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, mốc hỏng để tránh nguy cơ ngộ độc.

Nguyễn Đông