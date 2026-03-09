Ba em bé nghi ngộ độc botulinum sau ăn cá ủ chua

Đà NẵngSáu người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua, chiều cùng ngày ba em bé nhập viện nghi ngộ độc botulinum, trong đó một em hôn mê, suy hô hấp phải thở máy.

Các em đau bụng, nôn, mệt nhiều, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bệnh nhân nặng nhất là bé trai 15 tuổi, khi nhập viện hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy, hồi sức tích cực và tiến hành thay huyết tương. Bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát.

Hai bé còn lại 7 tuổi và 11 tuổi có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Một trường hợp phải thở máy do suy hô hấp, trường hợp còn lại được hỗ trợ hô hấp và theo dõi. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Ngày 9/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết nghi các em ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum từ món cá ủ chua. Độc tố botulinum là loại độc tố thần kinh nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không xử trí kịp thời.

Cá muối chua là món ăn truyền thống của người dân tộc Giẻ Triêng, tự chế biến với nguyên liệu là cá chép, muối, cơm hoặc bột ngô, ớt trộn, ủ trong hũ kín khoảng 7 ngày. Môi trường kín trong hũ dễ sản sinh độc tố botulinum khiến người ăn ngộ độc. Đây là độc tố khó có thuốc giải, phải nhập khẩu từ nước ngoài song các bệnh viện lưu trữ và được nhập khẩu số lượng rất ít. Khi có ca ngộ độc botulinum, các bệnh viện thường hỗ trợ nhau bằng cách điều phối thuốc giải đang có tại viện khác đến điều trị bệnh nhân.

Tháng 3/2023, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP HCM đã mang 5 lọ thuốc giải độc ra Quảng Nam (cũ) hỗ trợ cứu 10 người bị ngộ độc botulinum do món cá chép muối chua.

Ngành y tế địa phương nhiều lần khuyến cáo người dân không ăn món chế biến liên quan món cá chép làm chua; không sử dụng thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng. Người dân cần chế biến đảm bảo an toàn đối với sản phẩm mang tính truyền thống, tập quán của địa phương; tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm màu trắng. Không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng...

Nguyễn Đông