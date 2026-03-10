Khách Việt tìm tour sớm cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4

Nhiều du khách tìm kiếm và đặt tour cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 sớm hơn một tháng để tận dụng kỳ nghỉ lên đến 9 ngày nếu xin thêm hai ngày phép.

Quỳnh Nga, 29 tuổi, sống tại Phú Thọ, cho biết đã nộp hồ sơ xin visa Hàn Quốc để thực hiện chuyến du lịch 9 ngày theo hành trình Seoul - Busan. "Tết tôi ở nhà với gia đình nên muốn đi xa trong dịp nghỉ tới", cô nói.

Nga cho biết do hai kỳ nghỉ lễ chỉ cách nhau vài ngày, cô quyết định xin nghỉ thêm để kéo dài thời gian du lịch. Nhiều bạn bè của cô cũng có kế hoạch tương tự, coi đây như cơ hội "đón Tết lần hai trong năm".

Theo ông Phạm Văn Bẩy, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, ngay sau Tết, lượng khách khu vực miền Bắc quan tâm đến tour dịp lễ cuối tháng 4 tăng rõ rệt, khoảng 15-25% tùy điểm đến. Trong khi đó, Tràng An Travel ghi nhận lượng khách hỏi tour sớm tăng khoảng 40%.

Khách check in trên cầu Hiền Lương lịch sử, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Tại miền Nam, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cũng cho biết nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 xuất hiện sớm ngay sau Tết. Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho hay năm nay du khách Việt hỏi tour sớm hơn khoảng 3-4 tuần so với mọi năm.

Các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển đảo, cùng các hành trình châu Á gần đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh trong giai đoạn 4-6 tuần trước kỳ nghỉ lễ.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, Tết Âm lịch thường là thời điểm các gia đình ưu tiên đoàn tụ. Trong khi đó, giai đoạn Giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 được xem là thời điểm khởi động mùa du lịch hè, khi thời tiết thuận lợi hơn và du khách sẵn sàng dành thời gian cho các chuyến đi dài.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, cho biết một số hành trình được khách hỏi nhiều gồm các tour Đông Nam Á, giá từ khoảng 12,99 triệu đồng, hoặc tour Trung Quốc đường bộ, giá từ 3,99 triệu đồng. "Nhóm khách văn phòng và các gia đình trẻ thường tận dụng dịp này để đi xa, bù lại dịp Tết", ông nói.

Du khách tham quan đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Do hai kỳ nghỉ lễ năm nay chỉ cách nhau hai ngày, một bộ phận du khách có thể linh hoạt xin nghỉ thêm để tạo kỳ nghỉ kéo dài 8-9 ngày. Điều này khiến hành vi đặt tour có sự phân hóa.

Nhóm thứ nhất chọn nghỉ đúng lịch, ưu tiên tour 4-5 ngày, chủ yếu là tuyến nội địa hoặc châu Á có thời gian bay ngắn. Đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt với gia đình có con nhỏ hoặc người khó sắp xếp nghỉ dài ngày.

Nhóm thứ hai gồm du khách trung niên hoặc gia đình có lịch trình linh hoạt, tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn.

Trong khu vực, các điểm đến như Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bali (Indonesia) vẫn giữ sức hút ổn định. Theo Vietluxtour, lượng khách quan tâm đến các tuyến Đông Nam Á tăng nhẹ khoảng 5-10% so với cùng kỳ, chủ yếu do đặc thù kỳ nghỉ ngắn ngày và thời gian bay chỉ 2-4 tiếng.

Hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về biển Đồi Dương - Thương Chánh, Phan Thiết để vui chơi, tắm biển. Ảnh: Việt Quốc

Năm nay, thị trường tour Việt Nam cũng chịu một số tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông, khiến một số du khách lo ngại về các đường bay nối chuyến qua khu vực này.

Đại diện Vietluxtour cho biết với các hành trình dài ngày như châu Âu hay Mỹ, du khách thường đặt trước 2-4 tháng để hoàn tất thủ tục visa. Công ty đã rà soát các chuyến bay của đoàn khách, đồng thời chuẩn bị phương án thay thế như chuyển điểm trung chuyển sang các sân bay khác tại châu Á hoặc châu Âu, thay vì nối chuyến tại Trung Đông, hoặc tận dụng các đường bay thẳng từ Việt Nam.

Theo ông Phạm Anh Vũ, trong du lịch quốc tế, việc xây dựng kịch bản bay dự phòng và đa dạng hóa đối tác hàng không là giải pháp quen thuộc để ứng phó với biến động địa chính trị hoặc thay đổi trong khai thác hàng không.

Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực trong các dịp lễ ngắn. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An hay Phú Yên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. Xu hướng hiện nay là các chuyến đi ngắn ngày nhưng tập trung vào trải nghiệm sâu, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, một tín hiệu tích cực của thị trường năm nay đến từ du khách có xu hướng đặt dịch vụ sớm hơn, nhằm chủ động giữ chỗ vé máy bay và khách sạn trong giai đoạn cao điểm. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch đang dần ổn định trở lại sau các biến động toàn cầu.

Các công ty du lịch cũng khuyến nghị khách nên đặt tour sớm để đảm bảo giá tốt và giữ được lịch trình mong muốn dù đi nghỉ dài hay ngắn ngày. Dịp lễ lớn thường là cao điểm du lịch, khi giá vé máy bay và phòng khách sạn tăng nhanh, trong khi số lượng tour có hạn.

"Nếu giá vé nội địa quá cao so với chất lượng dịch vụ, chính chúng ta sẽ đẩy khách ra khỏi thị trường du lịch trong nước", ông Vũ nói.

Phương Anh