Khách kẹt ở Trung Đông lao đao vì chi phí tăng vọt

"Đó là khoản tiền lớn mà chúng tôi không hề định chi", Fate Show, du khách Malaysia nói khi kể về các chi phí tăng vọt phải trả thêm do mắc kẹt ở Dubai.

Giao thông hàng không Trung Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ 28/2. Nhiều hành khách bị mắc kẹt phải gánh các hóa đơn khách sạn ngày càng tăng trong lúc chờ chuyến bay về nhà, trong khi nhiều người vẫn chưa rõ liệu những khoản này sẽ do họ tự chịu hay được hoàn trả.

Emilia Vasquez, quản lý phát triển kinh doanh của một công ty tại Mỹ, hạ cánh Dubai ngày 26/2. Cô cùng con trai 6 tuổi đến đây để mừng sinh nhật và ở một tuần. Nhưng chỉ hai ngày sau khi đến nơi, xung đột Trung Đông nổ ra khiến tình hình thay đổi hoàn toàn. Không phận ở nhiều nơi tại Trung Đông đóng cửa, các sân bay tạm ngừng hoạt động, khiến hàng nghìn hành khách như Vasquez bị mắc kẹt.

Bên cạnh việc tìm cách xoay xở để rời đi, họ còn phải đối mặt với một vấn đề khác: chi phí sinh hoạt trong thời gian bị kẹt lại.

Hành khách có chuyến bay bị hủy chờ tại nhà ga khởi hành của Sân bay Quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon, ngày 28/2. Ảnh AP

Ngày 1/3, Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cho biết nhà nước sẽ chi trả "toàn bộ chi phí lưu trú và tiếp đón đối với các hành khách bị ảnh hưởng và mắc kẹt". Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ cách thức hoặc thời điểm hoàn tiền cho du khách.

Đối với Vasquez, các chuyến bay bị hủy đồng nghĩa thời gian lưu trú tại khách sạn ngày càng kéo dài. Cô đang ở tại Taj Dubai, khách sạn 5 sao gần Dubai Mall, với chi phí khoảng 500 USD mỗi ngày, trong đó khoảng 300 USD là tiền phòng. Sau gần tuần mắc kẹt, tổng chi phí của cô lên tới 6.800 USD.

Các hóa đơn tiếp tục tăng trong khi tiền hoàn trả từ chính phủ UAE vẫn chưa có. Cô cho biết mình chỉ còn cách sử dụng thẻ tín dụng dùng trước trả sau.

"Hiện tại tôi vẫn phải tự trả tiền khách sạn. Họ nói thẳng rằng nếu tôi không đủ khả năng chi trả thì phải rời đi nơi khác", Vasquez chia sẻ hôm 4/3. Nhưng cô không cảm thấy an toàn khi rời khách sạn để tìm chỗ khác, nên phải gia hạn thêm thời gian lưu trú.

Khi một số hãng hàng không bắt đầu khôi phục các chuyến bay hạn chế trong khu vực, Vasquez cuối cùng đã rời Dubai vào 6/3. Tuy vậy, nhiều hành khách khác vẫn mắc kẹt và tiếp tục phải chi tiền trong khi chưa biết liệu họ có được hoàn lại hay không. Cơ quan du lịch của Abu Dhabi và Dubai; Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE chưa phản hồi thắc mắc này.

"Chúng tôi chỉ cố gắng tiết kiệm tối đa", một du khách vẫn mắc kẹt tại Trung Đông nói.

Trong khi một số du khách giàu có sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD để rời Dubai, nhiều người khác phải xoay xở bằng thẻ tín dụng, phiếu hỗ trợ từ hãng bay và thậm chí gây quỹ cộng đồng để trang trải chi phí.

Tính đến 7/3, hai hãng hàng không lớn nhất khu vực là Emirates và Etihad Airways đã khôi phục lịch bay hạn chế, ưu tiên phục vụ hành khách đã có vé trước đó. Trong khi đó, Qatar Airways vẫn gần như ngừng bay, ngoại trừ một số chuyến hạn chế đến Doha.

Các hãng chưa đưa ra hướng dẫn chính thức về việc cấp phiếu khách sạn, nhưng một số hành khách cho biết họ vẫn nhận được hỗ trợ này.

Fate Show, nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến London cùng cha sau chuyến thăm gia đình dịp Tết Nguyên đán. Chuyến bay quá cảnh tại Dubai vào chiều 28/2, nhưng khi đến sân bay, họ chứng kiến cảnh hỗn loạn.

Emirates hủy chuyến bay đến London và cấp phiếu ăn uống cùng khách sạn tại S Hotel Al Barsha, một khách sạn 4 sao cách sân bay quốc tế Dubai khoảng 20 phút. Phiếu hỗ trợ này kéo dài bốn đêm, đến 3/3, khi hết hạn, hai bố con chuyển sang Hampton by Hilton Dubai Al Barsha và tự chi trả tiền phòng. Phòng hai giường đơn có giá 112 USD mỗi đêm, gồm bữa sáng. Họ cũng cố gắng hạn chế chi tiêu cho ăn uống xuống khoảng 30 USD mỗi ngày.

"Chúng tôi không mua gì xa xỉ, cố gắng tiết kiệm tối đa", Show nói.

Hai bố con từng tìm cách mua vé mới để về nhà nhưng giá vé quá đắt. Đến ngày 6/3, họ chuyển sang khách sạn Copthorne Hotel Dubai bằng phiếu hỗ trợ từ Emirates. Chuyến bay của Show hiện được dời sang ngày 10/3. Dù có sự hỗ trợ này, Show và bố cô vẫn phải chi thêm hàng trăm USD cho kỳ lưu trú bất đắc dĩ tại Dubai.

"Rõ ràng đó là khoản tiền lớn mà chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch chi", cô nói. Cô đang dùng thẻ tín dụng để chi trả trong những ngày mắc kẹt và hy vọng sẽ được hoàn tiền trước khi đến kỳ thanh toán vào tháng tới.

Shanice Day, nhà tạo mẫu đến từ Houston, Mỹ, tới Dubai vào ngày 24/2 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cùng người bạn Remy Thomas. Họ lưu trú tại khách sạn Five Luxe gần bãi biển Jumeirah. Chuyến bay trở về nhà ban đầu dự kiến vào ngày 1/3 của họ đã bị hủy, cùng với các lần đặt lại vé sau đó, khiến cả hai phải tự chi trả chi phí khách sạn.

Shanice Day chụp ảnh tại sa mạc Safari ở Dubai. Ảnh: BI

Đến ngày 3/3, Thomas đã lập một trang GoFundMe để gây quỹ trang trải chi phí lưu trú và vé máy bay trở về. Hai người đã quyên góp được 9.978 USD trên tổng mục tiêu 11.000 USD. Ngày 5/3, họ đặt được vé rời Dubai đến Sydney và bay từ Sydney về Los Angeles, rồi từ đó bay về Texas.

"Tôi có lẽ sẽ phải đi trị liệu tâm lý sau trải nghiệm này", Day nói và cho biết thêm sẽ mất khá lâu để lấy lại dũng khí đi du lịch lần nữa.

Shrihari Madhu, quản lý của Coral Cove, đơn vị cho thuê căn hộ tại khu Dubai Marina, cho biết họ đã hỗ trợ những du khách bị mắc kẹt do các chuyến bay bị hủy bằng cách cung cấp chỗ ở miễn phí hoặc tính mức phí cơ bản khoảng 40 USD mỗi đêm. Thông thường, các căn hộ của họ được cho thuê với giá khởi điểm cao gần gấp 3.

"Rất nhiều du khách liên hệ với chúng tôi vì họ cần ngay một nơi ở đáng tin cậy trong lúc tìm cách xoay xở giữa những gián đoạn này", Madhu nói.

Ông cho biết cả ba căn hộ hiện đều đang có khách lưu trú, là những người bị hủy kế hoạch di chuyển.

Sau khi căng thẳng leo thang và không phận trên khắp khu vực bị đóng cửa, một số du khách giàu có tại UAE đã thuê tài xế riêng đưa họ sang Oman và Arab Saudi. Những chuyến đi này kéo dài nhiều giờ trên đường, bao gồm cả thời gian chờ đợi dài tại các cửa khẩu biên giới.

Từ đó, họ thuê máy bay riêng để rời khu vực, với chi phí có thể lên tới hơn 200.000 USD, theo Ameerh Naran, CEO Vimana Private Jets, công ty chuyên cung cấp dịch vụ máy bay tư nhân, chia sẻ.

Ông cho biết nhu cầu rời khỏi khu vực bắt đầu tăng từ ngày 6/3, khi nguy cơ xung đột với Iran trở nên rõ ràng hơn. Khách hàng đặt ưu tiên hàng đầu cho tốc độ và sự chắc chắn trong việc rời đi, nhiều người chọn tuyến bay khả thi sớm nhất thay vì quan tâm đến loại máy bay hay những lựa chọn quen thuộc trước đây.

"Chúng tôi cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao đối với các dịch vụ hỗ trợ mặt đất phối hợp nhằm giúp khách tiếp cận các sân bay vẫn còn mở cửa không phận", Naran nói.

