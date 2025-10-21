Khách Việt tăng mua xe gầm cao cỡ D trong quý III

Doanh số Hyundai Santa Fe tăng trưởng mạnh nhất phân khúc với hơn 40%, trong khi Ford Everest bàn giao nhiều xe mới nhất quý III.

Theo báo cáo bán hàng VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh xe gầm cao phân khúc D đạt 5.625 xe trong quý III, tăng trưởng 7,6% so với quý II. Trong đó, 3 mẫu xe dẫn đầu phân khúc đều tăng trưởng dương, 3 mẫu còn lại giảm.

Trong quý III, Santa Fe tăng trưởng mạnh mẽ nhất phân khúc nhưng chỉ xếp hạng ba. Mẫu xe gầm cao của Hyundai bàn giao tổng 690 xe, tăng 40,2% so với 492 xe của quý II. Tính riêng tháng 9, doanh số Santa Fe bán 202 xe, giảm 2,9% so với tháng 8 và giảm 27,9% so với 280 xe tháng 7.

Dẫn đầu doanh số phân khúc xe gầm cao quý III thuộc về Everest. Mẫu xe SUV của Ford bán 3.211 xe, tăng 7% so với quý II. Lượng xe bàn giao trong tháng 9 của Everest đạt 1.069 xe, tăng 1,5% so với 1.053 xe tháng 8 và giảm 1,8% so với 1.089 xe tháng 7.

Fortuner giữ vững vị trí thứ hai phân khúc với 846 xe bán ra trong quý III, doanh số tăng 3,8% so với 3.000 xe của quý II. So từng tháng trong quý III, lượng bán của mẫu xe Toyota giảm dần từ 347 của tháng 7, giảm xuống 266 xe tháng 8 và giảm 233 xe tháng 9.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng doanh số xe gầm cao cỡ D ghi nhận doanh số giảm đến 20%. Mức giảm cao nhất thuộc về mu-X với 20,59%. Mẫu xe của Isuzu chỉ bán 54 xe trong quý III, trong khi quý II bàn giao nhiều hơn với 68 xe. Trong ba tháng của quý III, mu-X bàn giao 15 xe trong tháng 9, giảm 34,8% so với 23 xe tháng 8 và giảm 6,25% so với 16 xe tháng 7.

Mazda CX-8 và Kia Sorento xếp lần lượt ở hạng 4 và 5. Mẫu gầm cao của Mazda bàn giao tổng 563 xe quý III, giảm 4,7% so với 591 xe quý II. Xét theo tháng, CX-8 bán 194 xe tháng 9, tăng 23,6% so với 157 xe tháng 8 và giảm 8,5% so với 212 xe tháng 7.

Mẫu xe của Kia bàn giao 261 xe quý III, giảm một xe so với 262 xe của quý II. Doanh số tháng 9 của Sorento đạt 111 xe, trong khi tháng 8 chỉ bán 71 xe và tháng 7 bán 79 xe.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh số Everest bán nhiều nhất phân khúc với 8.345 xe, chiếm 54,6% thị phần xe gầm cao phân khúc D. Ở các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Fortuner với 2.255 xe, chiếm 14,7% thị phần. Santa Fe bàn giao tổng 1.971 xe với 12,9% thị phần. CX-8 đạt 1.789 xe với 11,7%. Sorento bán 698 xe với 4,6% và mu-X bán 186 xe chiếm 1,2%.

Minh Vũ