Khách Việt mách nhà hàng Michelin giá 'mềm' ở Thượng Hải

Trung QuốcDu khách Việt chia sẻ kinh nghiệm đặt bàn và thưởng thức các món lươn xào, thịt kho truyền thống tại nhà hàng một sao Michelin ở Thượng Hải.

Ngoài các điểm đến nổi tiếng, ẩm thực Thượng Hải cũng được nhiều người quan tâm. Minh Nguyệt, du khách Hà Nội, trở về từ Thượng Hải, đầu tháng 1 cho biết cô được một người bạn khuyên ghé nhà hàng Ren He Guan để thưởng thức đồ ăn địa phương "ngon, giá hợp lý".

Nhà hàng nằm ở khu Tịnh An Tự, với các món ăn Thượng Hải, được một sao Michelin 5 năm liên tiếp. Không gian đậm chất Thượng Hải xưa, bước vào có cảm giác dễ chịu, hợp hẹn hò, tụ họp gia đình hay bạn bè.

Không gian nhà hàng Ren He Guan. Ảnh nhà hàng

"Nên gọi lươn om măng dầu cay, lươn mềm, sốt chuẩn vị Thượng Hải, mặn và ngọt cân bằng. Ngon tới mức tôi ăn hết một đĩa, trong khi đó là đĩa dành cho 3-4 người", Nguyệt cho biết. Ngoài ra, cô gợi ý thêm cơm và mì cua lông, thịt kho, đậu Hà Lan xào bào ngư, cổ heo nướng than và bánh trôi nước tráng miệng.

Chị Nguyệt cho hay món nào cũng ngon, đặc biệt gạch cua và lươn om măng là signature (món ăn đặc trưng nhà hàng). Giá khoảng 150 đến 200 tệ một người (550.000 đồng đến 750.000 đồng). "Hợp lý cho một bữa ăn chất lượng", chị Nguyệt cho hay.

Cũng nghe lời mách từ một người bạn, chị Tú Linh, du khách TP HCM đến Thượng Hải, hai lần trong năm 2025 cho biết chị thích ăn ngon nên nghe miêu tả về quán ăn phải cho vào lịch trình và "không thất vọng". Chị thích nhất cơm và mì cua lông, "chưa ăn ở đâu ngon vậy".

Trên một diễn đàn khám phá Trung Quốc dành cho khách Việt, nhà hàng này cũng được gợi ý với các tiêu chí giá hợp lý so với mặt bằng ở Thượng Hải, món ăn hợp khẩu vị người Việt, hương vị ổn định, được các chuyên gia ẩm thực đánh giá cao. Đây cũng là nhà hàng được nhiều sao Việt từng check in như Thanh Hằng, Khả Ngân, Adrian Anh Tuấn...

Michelin Guide viết về Ren He Guan: Ánh đèn vàng dịu, những món đồ lưu niệm thập niên 1930, các ca khúc xưa là điều nổi bật của quán. Nhưng điều bất ngờ là không khí hoài cổ ấy không phải tâm điểm. Thứ khiến quán lúc nào cũng đông kín chính là ẩm thực Thượng Hải chất lượng cao với "mức giá mềm".

Chuyên gia của Michelin Guide gợi ý thử các món cua, được chủ quán tuyển chọn kỹ. Cơm cua với thịt và gạch cua là món nhất định phải thử. Lươn xào sợi với măng nước mang đến sự đối lập về kết cấu, vừa giòn vừa mềm và hài hòa. Cẩm nang ẩm thực này xếp Ren He Guan vào danh sách "Eat like a local" (Địa chỉ ăn uống như người địa phương).

Trên Tripadvisor, diễn đàn du lịch hàng đầu thế giới, nhà hàng được chấm 4,6 trên 5 sao. Một thực khách Singapore cho hay "giá hợp lý, dịch vụ tốt". Người này cũng cho biết đã đến nhà hàng 3 lần và khuyên thực khách khác nên thử cơm, mì cua, cá sốt jambon, cá hun khói... và bí quyết là "đi ăn lúc 17h, chỉ cần đợi 15 phút sẽ có bàn".

Sharon, một du khách từ New York, cho hay nhà hàng được bài trí đẹp, mang phong cách Thượng Hải xưa, từ những bức tường màu xanh nhạt, đến quạt trần và tất cả những đồ gốm nhỏ, tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên và đồ ăn "rất ngon".

Đa phần các ý kiến đều khuyên nên đặt bàn trước (vài ngày hoặc một tuần) vì đông, phải xếp hàng dài, dù trưa hay tối. Một số người từng ăn khuyên hãy gọi điện hoặc sử dụng chức năng đặt chỗ trên Dianping. Ứng dụng này sẽ xác nhận qua tin nhắn. Sau khi đặt bàn thành công, hãy thêm "renheguan" vào WeChat để thanh toán trước món thịt kho, vì món này hết nhanh.

Hầu hết chỗ ngồi trong nhà hàng dành cho 2 hoặc 4 người, tối đa 6 người nhưng chật chội. Nhà hàng chỉ có hai phòng riêng, thích hợp cho các nhóm từ 8 đến 10 khách.

Ngoài ra, vì đông khách, quán phục vụ hơi chậm. Nếu thực khách nào có ít thời gian không nên ghé qua. Quán không nằm ở khu trung tâm, cách bến Thượng Hải gần 8 km.

Nhà hàng sao Michelin ở Thượng Hải được khách Việt mách nhau Nhân viên trộn món cơm cua lông. Video: NVCC

Ngoài Ren He Guan, một số quán ăn và khu vực ăn uống khác ở Thượng Hải được thực khách Việt gợi ý gồm: Grandma's House, Xiao Tao Mian Guan, Chai Men Hui, Holy Good Canteen, Lai Lai Xiao Long, Jia Jia Tang Bao... Du khách dễ dàng tìm vị trí bằng Google Maps hay Apple Maps.

Thượng Hải đang là điểm đến hút khách nhờ chính sách thị thực cởi mở, lịch sử, kiến trúc, ẩm thực phong phú và nhịp sống sôi động. Năm 2025, Thượng Hải đón 9,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử, theo Tân Hoa Xã. Hồi tháng 10/2025, SCMP ghi nhận Thượng Hải vượt Tokyo, Hong Kong, Singapore, Seoul, trở thành điểm đến châu Á được yêu thích của du khách thế giới, trong đó có người Việt. Theo thống kê từ một số công ty du lịch tại Việt Nam, lượng đặt tour trọn gói và vé máy bay năm 2025 của người Việt tới Thượng Hải "cao chưa từng có".

