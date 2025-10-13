Thượng Hải trở thành tâm điểm du lịch mới của châu Á

Vượt qua những tên tuổi quen thuộc, Thượng Hải đang nổi lên như một điểm đến được khách quốc tế ưa chuộng bậc nhất châu Á, nhờ chính sách thị thực cởi mở, sự giao thoa kim cổ và một nhịp sống đô thị đầy năng lượng.

Theo thống kê từ Chính phủ Trung Quốc, 8 tháng đầu năm 2025, Thượng Hải đã đón 4,16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Vài tháng gần đây, Thượng Hải đã vượt Tokyo, Hong Kong, Singapore, Seoul, trở thành điểm đến được yêu thích của du khách khắp thế giới, trong đó có người Việt.

"Lượng khách và các tour đến Thượng Hải năm nay tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ. Đây đang là điểm đến hot nhất của chúng tôi tại thị trường Trung Quốc", ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Vietravel Hà Nội, cho biết. Công ty đã phát triển 5 dòng sản phẩm riêng cho Thượng Hải, đa dạng từ tour có hoặc không kết hợp mua sắm đến các hành trình liên tuyến khám phá di sản như Hàng Châu, Ô Trấn hay cung đường mùa thu ở Nam Kinh, nơi có hàng cây ngô đồng Tưởng Giới Thạch trồng cho Tống Mỹ Linh đẹp nổi tiếng mỗi mùa thay lá.

Tương tự, đại diện Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu, cũng xác nhận các tour có điểm đến Thượng Hải tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt thu hút giới trẻ và dân văn phòng. "Thượng Hải là sự kết hợp của một Singapore năng động, Seoul thời trang và Hội An cổ kính, chỉ cách Việt Nam khoảng ba giờ bay, để được vừa "sống ảo", vừa thưởng thức đồ ăn ngon, mua sắm hàng hiệu giảm giá", bà Thu nhận định.

Sông Hoàng Phố nhìn từ Bến Thượng Hải. Ảnh:

Động lực lớn nhất cho sự tăng trưởng này đến từ chính sách miễn thị thực được Trung Quốc mở rộng từ cuối năm 2024. Theo SCMP, khách Hàn Quốc đã trở thành nhóm khách nước ngoài lớn nhất của thành phố với 423.000 lượt, tăng 130% so với năm ngoái, sau khi chính sách miễn visa 30 ngày được áp dụng.

Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Klook cho biết lượng đặt tour trong ngày tại Thượng Hải đã tăng 549% trong mùa hè. Trong khi đó, Hotels.com ghi nhận lượt tìm kiếm phòng ở của khách Hàn tăng 240%.

Marina Kupcak và Katarina Strharska, hai du khách Slovakia, cũng quyết định đến Trung Quốc ngay sau khi đất nước của họ được hưởng chính sách miễn thị thực. "Chúng tôi đã háo hức đến đây ngay lập tức. Chuyến đi Thượng Hải và leo núi Hoàng Sơn đã mang lại những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi", Katarina chia sẻ.

Hàng cây Ngô Đồng dọc đường vào cung điện Mỹ Linh. Ảnh: HelloRF Zcool/Shutterstock.

Bên cạnh các giá trị di sản, Thượng Hải chinh phục khách trẻ bằng đời sống đô thị đầy năng lượng. Thành phố hiện dẫn đầu thế giới về số lượng quán cà phê, với hơn 9.100 quán tính đến tháng 5/2025, tạo nên bức tranh văn hóa cà phê sôi động.

Ẩm thực cũng là một lợi thế không thể bỏ qua. Những món ăn trứ danh như tiểu long bao (bánh bao súp), lẩu cay mala hay mì, cơm cua lông đã thôi thúc du khách tìm đến Thượng Hải để thưởng thức "hương vị nguyên bản". Thành phố cũng ngày càng có nhiều nhà hàng được gắn sao Michelin. "Nhiều quán ăn Michelin ngon mà không đắt", Trịnh Hằng, một du khách Việt, cho hay sau chuyến đi năm 2024.

Các nhà hàng áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ du khách như tăng cường nhân viên nói tiếng Anh, cho order đồ ăn trên app có tiếng Anh. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram tràn ngập các bài đăng về những điểm ăn uống không thể bỏ qua ở Thượng Hải, trung tâm ẩm thực mới của châu Á.

Khi màn đêm buông xuống, Thượng Hải còn là thành phố không ngủ với những tòa nhà chọc trời rực sáng, cùng vô số quán bar, club và các hoạt động giải trí sôi động kéo dài đến sáng.

Điểm cộng lớn của Thượng Hải là hạ tầng công nghệ thân thiện, đặc biệt là hệ thống thanh toán không tiền mặt. Du khách quốc tế có thể dễ dàng liên kết thẻ ngân hàng với các ứng dụng như Alipay và WeChat Pay để chi trả cho mọi thứ.

"Rất tiện lợi khi chỉ cần dùng mã QR cho tất cả mọi thứ, từ vé tàu điện ngầm, vé bảo tàng, mua sắm cho tới thuê xe đạp", Hương Giang, du khách Việt Nam, chia sẻ về trải nghiệm của mình đầu năm 2025.

Sức hút của Thượng Hải còn được ghi nhận bởi hạ tầng công nghệ thân thiện với thiết bị di động và trải nghiệm mua sắm hiện đại. Các đánh giá của khách du lịch đều ca ngợi khả năng xử lý giao dịch không dùng tiền mặt, với việc Alipay và WeChat được chấp nhận hầu như ở khắp nơi, từ trung tâm thương mại hiện đại đến các khu chợ địa phương.

"Rất thoải mái và tiện lợi khi sử dụng mã QR trên Alipay cho mọi thứ, từ vé tàu điện ngầm, vé bảo tàng, mua sắm tại quán cà phê và trung tâm thương mại, cho tới thuê xe đạp", Hương Giang, du khách Việt đến Thượng Hải đầu năm 2025, cho hay.

Sự chuyên nghiệp và cởi mở của người dân bản xứ cũng góp phần tạo nên một môi trường du lịch thoải mái. "Nhiều người nói người Thượng Hải có phần kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi tự tin'', hướng dẫn viên Song Hao nói và cho biết thành phố này luôn biết cách học hỏi, thích nghi trong khi vẫn giữ vững giá trị truyền thống để tạo nên một bản sắc quốc tế thanh lịch.