Khách Tây nhớ bún chả Việt Nam

Trong chuyến thăm Việt Nam sau Covid-19, Kathryn Romeyn gặp nhiều bất ngờ, trong đó hương vị bún chả làm cô nhớ mãi, cả khi đã bay về nước.

Kathryn Romeyn, sống ở Los Angeles, Mỹ và Bali, Indonesia, cùng chồng và con gái 15 tháng tuổi. Cả gia đình cô đã khám phá Việt Nam trong 10 ngày vào tháng 6. Cô viết bài về hành trình trên tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel+Leisure, đồng thời cũng chia sẻ với VnExpress một số cảm nghĩ, trong đó ấn tượng với ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Kathryn nhận xét đồ ăn miền Bắc thiên về mặn, miền Trung thì cay, miền Nam thì ngọt còn ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long lại dân dã. Cô ấn tượng với món hoa thiên lý xào, ba chỉ heo và vịt quay giòn gói rau tươi. Ẩm thực đã cùng các yếu tố như văn hóa, con người giúp Kathryn khẳng định quan điểm: "Khi thế giới mở cửa trở lại, du lịch là thứ để kết nối chúng ta trở lại. Tình cảm giữa con người với nhau, văn hóa, ẩm thực và tâm hồn chính mình... là tất cả những gì tôi tìm thấy ở Việt Nam".

Cô thích nhất bún chả, ca ngợi món ăn "đậm đà và thơm". Nước dùng, thịt nướng gói lá xương sông, bún, rau thơm hòa quyện với nhau, "như một bản nhạc đẹp". Cô nhìn người bản địa để học theo cách ăn và không quên vắt thêm chút quất. "Ấn tượng quá tuyệt vời và vợ chồng tôi vẫn bàn luận về hương vị của món ăn suốt cả khi đã về nước", Kathryn nói.

Gia đình Kathryn ăn bún chả. Ảnh: Kathryn Romeyn

Nhắc đến bún chả, Kathryn cũng không quên nhắc tới Hà Nội, nơi cô thưởng thức món ăn này. Ở Hà Nội, Kathryn bất ngờ khi mọi thứ không như hình dung trước đó. "Người ta có thể tưởng tượng thủ đô của một đất nước gần trăm triệu dân sẽ náo nhiệt vô cùng nhưng Hà Nội thì ngược lại, nó giống bối cảnh một bộ phim lãng mạn với các kiến trúc thuộc địa xen kẽ giữa những rặng cây cổ thụ xanh tốt, cao chót vót", Kathryn mô tả.

Kathryn được nhân viên khách sạn khuyên nên dậy sớm để đi dạo quanh Hà Nội buổi sáng. 7h, thành phố bao phủ trong bầu không gian yên tĩnh, người dân ngồi thiền tại các quảng trường, chơi cầu lông hay đi giày cao gót múa quạt ven hồ Hoàn Kiếm, vái vọng từ bên ngoài những ngôi chùa... Hà Nội còn quyến rũ Kathryn với bữa trưa ăn bún chả ở chợ Đồng Xuân, hay ngồi trên xe Vespa cổ dạo quanh phố phường...

"Chúng tôi thực sự thích Hà Nội vì thành phố không giống như một điểm du lịch. Có quá nhiều thứ để ngắm, làm và thưởng thức. Thời gian để trải nghiệm hết dường như không đủ", cô nói.

Quãng thời gian ở Hội An cũng khiến cô thích thú. "Bản thân Hội An là thành phố cổ đẹp, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và tôi bị quyến rũ với những chiếc đèn lồng thủ công lộng lẫy", Kathryn nói. Cô được biết rằng phố cổ yên tĩnh kỳ lạ trong thời kỳ Covid-19, song đến đây sau dịch, Kathryn ngạc nhiên khi Hội An đông nghịt người. Sau khi định thần giữa đám đông hỗn loạn, cô choáng ngợp với cảnh hàng trăm chiếc thuyền thả hoa đăng, sáng rực sông Hoài.

Hội An trong mắt Kathryn. Ảnh: Kathryn Romeyn

Suốt hành trình, cô có dịp chứng kiến "những mảnh ghép" về cuộc sống và văn hóa, gặp gỡ nhiều người từ mọi tầng lớp để lắng nghe những câu chuyện thú vị mà có lẽ chỉ du lịch mới khiến cô biết được. Đi lại giữa các nơi ở Việt Nam rất đơn giản, song khẩu trang vẫn được yêu cầu đeo ở sân bay và trên máy bay.

Kathryn vẫn có một số điều không hài lòng như máy bay bị trễ chuyến. Cô cảm thấy mất hứng vào cuối hành trình khi chuyến bay tới TP HCM từ Cam Ranh bị hoãn 7 tiếng. "Tôi cảm thấy bị đánh cắp thời gian mà mình dự định để lang thang ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Đáng lẽ tôi có thể cảm nhận thành phố được nhiều hơn" Kathryn tiếc nuối vì chuyến bay của mình bị delay.

Kathryn ấn tượng khi người Việt rất yêu trẻ em. Ảnh: Kathryn Romeyn

"Đây không phải lần đầu đến Việt Nam, nhưng đây là chuyến đi lâu nhất và lần đầu đi cùng chồng con. Điều tôi ấn tượng là người dân địa phương rất yêu trẻ em". Con của Kathryn được nhiều người Việt bắt tay chào hỏi, hoặc chụp ảnh selfie cùng. Cô cũng kể con gái mình tin tưởng mọi người, cho mọi người bế và dắt đi dạo.

"Tôi cảm thấy ngạc nhiên về mức độ thân thiện gia đình tôi nhận được ở mỗi điểm đến và thực sự hài lòng về điều đó. Tôi chắc chắn sẽ quay lại", cô nói.

Nghĩa Phan