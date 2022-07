Du khách chen chân cuối tuần ở Hội An

Doãn Hà Anh, cô gái đến từ Hà Nội lấy tờ tiền 20.000 đồng chụp ảnh trước chùa Cầu. "Em biết chùa Cầu in trên tờ tiền từ lâu, nay lần đầu đến Hội An nên chụp làm kỷ niệm", cô nói và cho biết cùng với công ty hơn 100 người vào miền Trung du lịch. Đoàn tham quan Hội An từ chiều đến đêm rời ra Đà Nẵng. Sau bốn tiếng dạo chơi, Hà Anh nhận xét Hội An đẹp "lay động lòng người"