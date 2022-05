Cô gái Đức ví Hội An như phim hoạt hình

Quảng NamLeoni Becker choáng ngợp với hoa đăng ở Hội An, thấy mình như công chúa trong phim hoạt hình Disney.

Leoni Becker, 21 tuổi, đến từ Đức, quyết định chọn Việt Nam là điểm đến cuối trong chuyến du lịch suốt một năm từ tháng 3/2021. Từ một đất nước được cô tình cờ lựa chọn để đến sau Thái Lan, Leoni ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và lòng hiếu khách của người Việt. Đặc biệt, cô gái ấn tượng nhất với Hội An và ở đây 3 đêm.

Leoni chụp với Chùa Cầu, một trong những địa danh mà cô yêu thích ở Hội An. Ảnh: @leoni.lives

Hội An trong mắt Leoni là địa danh "du lịch" nhất Việt Nam. "Tôi không tìm hiểu nhiều trước khi đến đất nước này vì càng ít kỳ vọng càng dễ bất ngờ. Khi tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên Internet, tôi gặp chủ yếu hình ảnh Hội An và rất muốn tới đây để chiêm ngưỡng phố cổ", Leonia chia sẻ. Hội An quyến rũ Leoni với khu phố cổ và những cánh đồng lúa. Cô còn đặc biệt ấn tượng với thời khắc hoàng hôn ở phố Hội, cho rằng đây là lúc Hội An kỳ ảo nhất.

Tại Hội An, Leoni cảm thấy vui khi dạo bước trên những con đường vào buổi tối cảm nhận không khí như từ trăm năm trước. Leoni ấn tượng nhất với cảnh hàng trăm hoa đăng được thả và mặt nước soi bóng đèn chiếu từ bờ, sáng rực sông Hoài. Cô so sánh Hội An lúc này giống trong phim hoạt hình Tangled (Công chúa tóc mây). "Bỗng dưng một ước mơ trở thành sự thật. Tôi vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh đẹp này. Tôi như nàng công chúa tóc dài Rapunzel, còn bạn trai thì chụp ảnh cho tôi trên con thuyền chỉ có hai người", Leoni hạnh phúc khi nhớ lại.

Cảnh trong phim Tangled mà Leoni so sánh với Hội An về đêm. Ảnh: Disney

Khi mới đến Việt Nam, nhìn những món ăn của người Việt, Leoni và bạn trai thấy khá kỳ quặc nhưng khi đã thử nhiều lần thì "tốt cho sức khỏe, tươi ngon và vị rất mới mẻ". Leoni dành lời khen cho bánh mì, nhận xét đây là đặc sản dễ ăn nhất.

Nhắc tới bánh mì, Leoni cũng bất ngờ trước sự hiếu khách của người địa phương. "Chúng tôi thường mua bánh mì 15.000 đồng, song người bán thường cho chúng tôi gấp đôi, giống loại 30.000 đồng. Mọi người chúng tôi gặp trên đường đều rất vui tính và tốt bụng. Người Việt giống người Thái Lan nhưng điên rồ, thú vị và phiêu lưu hơn. Tôi không thể nào cảm thấy an toàn hơn khi đi du lịch tại Việt Nam", Leoni kể lại.

Tuy nhiên, trải nghiệm của Leoni sẽ trọn vẹn hơn nếu không gặp tình trạng chèo kéo khách ở khu vực bờ sông Hoài. Leoni cho biết, buổi tối khu vực này rất đông người khiến cô cảm thấy hơi choáng ngợp. "Cứ mỗi 2 m là có một người mời tôi mua tour hoặc massage, kể cả từ chối rồi nhưng họ vẫn tiếp tục chèo kéo", Leoni nói.

Ngồi trên thuyền và thả hoa đăng, Leoni thấy mình như công chúa trong phim hoạt hình. Ảnh: @leoni.lives

Hiện tại, cô và bạn trai đang trong hành trình xuyên Việt. Họ đang ở Hà Giang và sẽ tới Hà Nội để đợi chuyến bay trở về Đức. Điều khiến họ tiếc nuối là hạn visa chỉ kéo dài 30 ngày. Leoni ước thời gian này sẽ dài hơn để cô có thể khám phá được nhiều nơi ở Việt Nam hơn nữa. "Tôi thấy hạnh phúc và luôn bất ngờ vì đã tới Việt Nam. Trong tương lai, tôi sẽ đưa gia đình mình tới đây du lịch", Leoni chia sẻ.

