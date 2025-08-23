Khách qua Tân Sơn Nhất tăng mạnh dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, bình quân 125.000 lượt mỗi ngày.

Trong giai đoạn từ 30/8 đến 2/9, sân bay dự kiến khai thác 730 chuyến đi và đến mỗi ngày. Hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, lượng khách ước đạt 130.000, tăng khoảng 12.000 so với thường lệ. Phần lớn nhu cầu tập trung trên các đường bay nội địa.

Hành khách vào làm thủ tục bay ở ga T3 Tân Sơn Nhất, tháng 7/2025. Ảnh: Giang Anh

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc phân bổ khai thác giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3 giúp giảm tải đáng kể. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã chuyển sang ga T3 - công suất 20 triệu khách/năm. Tại ga T1 chỉ còn VietJet Air khai thác nên không còn tình trạng quá tải như trước.

Ga T3 đi vào hoạt động từ cuối tháng 4 và phát huy hiệu quả trong cao điểm hè. Dù nhu cầu đi lại tăng 5%, sân bay vẫn đảm bảo thông thoáng. Ngoài ra, việc áp dụng nhận diện qua VNeID cũng giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Thống kê từ 22/5 đến 17/8, Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 60.000 chuyến bay với 10,2 triệu lượt khách, bình quân gần 119.000 lượt mỗi ngày.

Giang Anh