Ga T3 Tân Sơn Nhất triển khai nhận diện khuôn mặt khách đi máy bay

Khách bay từ ga T3 Tân Sơn Nhất từ ngày 26/7 có thể làm thủ tục trên ứng dụng VNeID và nhận diện khuôn mặt tại sân bay, rút ngắn 10-15 phút so với xuất trình giấy tờ.

Giải pháp được Công an TP HCM phối hợp Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục C06 (Bộ Công an), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai, nhằm đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực hàng không. Đây là lần đầu công nghệ sinh trắc học áp dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khách làm thủ tục xác thực khuôn mặt tại ga T3 ngày 26/7. Ảnh: Hạ Giang

Hành khách có hai cách thức sử dụng dịch vụ. Cách thứ nhất áp dụng cho người dùng thiết bị iOS, bằng việc check-in online qua VNeID trên điện thoại và xác thực danh tính. Cách thứ hai là đến ga T3 làm thủ tục trực tiếp tại các quầy Vietnam Airlines (từ 56 đến 77), sau đó đến cổng kiểm soát an ninh nhận diện khuôn mặt. Nếu trùng khớp, cửa tự động mở để khách lên máy bay mà không cần xuất trình các loại giấy tờ.

Khách chỉ mất vài giây để hoàn tất nhận diện, rút ngắn thời gian 10-15 phút so với cách làm thủ tục xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, sân bay khuyến cáo khách mang giấy tờ tùy thân, dự phòng cho các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP HCM, cho biết việc triển khai giải pháp trên ngoài thuận lợi cho người dân còn góp phần tăng hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

"Chỉ cần thiết bị di động cài đặt VNeID, khách có thể thực hiện check-in online, xác thực danh tính, qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước", ông Thiện nói, thêm rằng công nghệ định danh điện tử và sinh trắc học giúp tăng độ chính xác trong xác thực thông tin, giảm nguy cơ sử dụng giấy tờ giả, tạo điều kiện kiểm soát hành khách chặt chẽ hơn.

Khu vực sảnh của ga T3. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, từ nay đến 15/8, Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp an ninh sân bay, hãng hàng không đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn hệ thống mới. Mỗi ngày, Công an thành phố sẽ bố trí ít nhất hai cán bộ trực tại ga T3 hướng dẫn người dân sử dụng VNeID làm thủ tục qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.

T3 Tân Sơn Nhất là nhà ga nội địa lớn nhất nước, đưa vào khai thác dịp 30/4 với công suất 20 triệu khách mỗi năm. Hiện nhà ga mới khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airline.

Ngoài Tân Sơn Nhất, công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID đã triển khai ở sân bay Nội Bài và Đà Nẵng. Giải pháp này nằm trong lộ trình số hóa toàn diện hoạt động vận tải hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái sân bay thông minh, không giấy tờ.

Giang Anh