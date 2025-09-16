Khách nước ngoài kể chuyện chạy bộ, uống bia ở Cần Thơ

Cần ThơNhiều du khách kết hợp tham gia giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ và trải nghiệm văn hóa uống bia vùng Tây Nam Bộ.

Sáng 14/9, VnExpress Marathon (VM) Cần Thơ 2025 thu hút khoảng 9.000 runner trong và ngoài nước, tạo nên không khí sôi động bên bờ sông Hậu. Lần đầu đến miền Tây, VM thiết kế cung đường chinh phục 14 cây cầu và các tuyến phố ven sông. Sự kiện trở thành dịp để du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa địa phương.

Anthony tạo dáng chào theo phong cách quân đội khi chạy 21 km. Ảnh: VnExpress Marathon

Một số runner nước ngoài kể rằng bên cạnh thành tích cá nhân, kỷ niệm đáng nhớ nhất của họ gắn với những câu chuyện về bia - thức uống quen thuộc của người dân Cần Thơ.

Anthony (Mexico) hoàn thành cự ly bán marathon (21km) trong 1 giờ 48 phút. Anh cho biết ban đầu chỉ định chạy vui để khám phá miền Tây cùng người yêu và bạn bè, nhưng cuối cùng quyết tâm lập kỷ lục cá nhân.

"Một ngày trước cuộc đua, chúng tôi uống bia cả ngày tại Cần Thơ và nghĩ sẽ không chạy nhanh được. Nhưng khi thấy bạn bè quyết tâm lập kỷ lục cá nhân (PR), tôi cũng cố gắng và bất ngờ với kết quả", Anthony chia sẻ. Anh đúc kết một cách hài hước: "Không lập PR thì không được uống bia, nhưng uống bia thì lại có PR".

David Thomson (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Khác với Anthony, David Thomson chọn bia làm phần thưởng sau khi vượt qua cái nóng ẩm để hoàn thành 21km. Ông đã hơn 60 tuổi, về đích trong trạng thái mồ hôi ướt sũng nhưng rạng rỡ khi thấy gia đình cổ vũ phía sau vạch đích.

"Khoảnh khắc mặt trời mọc lên ven sông thật tuyệt. Tôi tự hào vì đã hoàn thành cuộc đua, và càng vui hơn khi có gia đình chia sẻ niềm hạnh phúc đó", David nói. Ngay sau khi về đích, ông khẳng định điều bản thân mong muốn nhất là một ly bia mát lạnh.

David ấn tượng với bầu không khí sôi động trên đường chạy. Ông thích thú khi chứng kiến những vận động viên cosplay thành siêu anh hùng, đạo sĩ, nhân vật hoạt hình, góp phần tạo nên sắc màu lễ hội.

Các runner cosplay hào hứng tạo dáng sau giải chạy sáng 14/9. Ảnh: VnExpress Marathon

"Thật vui khi vừa chạy vừa thấy nhiều runner mặc đồ sáng tạo như vậy bên cạnh. Họ khiến đường đua bớt căng thẳng và vui vẻ hơn", David chia sẻ.

Matt Black, 42 tuổi, New Zealand, chọn Cần Thơ là điểm dừng tiếp theo trong hành trình chạy bộ tại Việt Nam. Anh hoàn thành bán marathon trong 2 giờ 4 phút, nhanh hơn ba phút so với thành tích ở VnExpress Marathon Libera Nha Trang tháng trước.

Matt Black (bib 80477) đã sống ở TP HCM ba năm. Ảnh: VnExpress Marathon

"Xuất phát từ 3h30, thời tiết mát mẻ, không quá nóng. Đường chạy đưa tôi đi qua nhiều cảnh quan thành phố như Công viên Lưu Hữu Phước, bảo tàng thành phố. Cần Thơ ít khói bụi hơn TP HCM, nhịp sống cũng thư thái hơn", Matt nhận xét.

Matt cho biết đã sống và làm việc tại TP HCM ba năm, thường xuyên tham gia các giải chạy đường dài. Với anh, Cần Thơ mang lại trải nghiệm mới mẻ nhờ không gian ven sông, các cây cầu nối liền hai bờ và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

"Điều tôi thích là vừa chạy vừa cảm nhận nhịp sống chậm rãi, thân thiện. So với Sài Gòn, nơi đây giống một phiên bản thu nhỏ nhưng trong lành hơn", anh nói.

Hải Long