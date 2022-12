Khách đến Trung Quốc từ 8/1 chỉ cần xét nghiệm âm tính

Chính quyền Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch, khách du lịch nhập cảnh chỉ cần xét nghiệm âm tính.

Từ 8/1/2023, Trung Quốc sẽ mở lại biên giới, tờ SCMP đưa tin ngày 26/12, và đánh giá động thái này là bước cuối cùng của Chính phủ trong việc gỡ bỏ chính sách "Zero Covid", chuyển sang giai đoạn "sống chung với virus".

Theo đó, người nhập cảnh chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính (chưa rõ test nhanh hay PCR), được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh Khách không có các biểu hiệu Covid-19 khi làm thủ tục hải quan không phải chịu bất kỳ hạn chế nào sau nhập cảnh. Xét nghiệm PCR và kiểm dịch tập trung cũng được loại bỏ nhưng việc đeo khẩu trang là bắt buộc.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), hạn chế trong việc để người Trung Quốc đi nước ngoài cũng được nới lỏng. Dù vậy, công dân muốn du lịch quốc tế thời gian tới vẫn cần "đi lại một cách có trật tự".

Trung Quốc hiện vẫn coi Covid-19 là dịch bệnh cấp độ A - mức cao nhất. Ảnh: Reuters

Trước đó, ba quan chức y tế đến từ các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô tiết lộ với SCMP về việc họ đã nhận được thông báo từ NHC hôm 25/12. Theo đó, họ được yêu cầu "chuẩn bị hạ cấp dịch Covid-19 từ A xuống B từ 8/1/2023". Điều đó có nghĩa các cơ quan y tế chỉ cần áp dụng "biện pháp chữa trị và ngăn ngừa cần thiết". Việc cách ly bắt buộc đối với du khách đến Trung Quốc cũng loại bỏ do đây không phải là yêu cầu đối với các loại bệnh cấp độ B.

Trung Quốc cũng đã dừng yêu cầu người dân thực hiện các xét nghiệm PCR. Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan, người phụ trách công tác chống dịch Covid-19, gần đây đã yêu cầu chính quyền địa phương tập trung vào việc điều trị bệnh, thay vì đếm số ca nhiễm. Hai động thái này cũng được cho là các bước đi mới trong việc dần nới lỏng các biện pháp kiểm dịch đang thực hiện tại Trung Quốc.

Trong ba năm vừa qua, Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero Covid" nghiêm ngặt", từ chối cấp lại hộ chiếu đã hết hạn. Do đó, sự thay đổi mới nhất trong chính sách này được đánh giá là "có tác động to lớn đến thị trường du lịch quốc tế cần khách Trung".

Anh Minh (Theo SCMP, Nikkei Asia)