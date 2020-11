Kết thúc điều tra vụ án liên quan cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" với một trong bốn bị can là cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kết thúc sau 5 tháng điều tra.

Sáng 21/11, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho VnExpress biết một ngày trước Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 người theo điều 337 Bộ luật Hình sự.

Kết luận điều tra được tống đạt đến 4 bị can gồm: cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi; Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Nguyễn Hoàng Trung, chuyên viên Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng Thư ký biên tập.

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Võ Hải

Giữa tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường Mobile; khám xét nơi ở, làm việc của ông Trung, Ngọc, Dũng. Chiều 11/8, ông Chung bị đình chỉ công tác cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, và bị bắt ngày 28/8.

Bộ Công an vào đầu tháng 10 xác nhận gia đình cựu chủ tịch Chung có đơn xin bảo lãnh song cơ quan điều tra chưa đồng ý với lý do "đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng". Tình trạng sức khoẻ ông Chung ổn định, cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế khám, chăm sóc sức khỏe cho ông Chung trong trại tạm giam, ông Xô nói.

Hoàng Thùy