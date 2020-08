Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội bị bắt

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, bị cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C làm sạch sông, hồ.

Chiều 20/8, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay ông Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do tình nghi có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với ông Hùng.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Ảnh: Bá Đô

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Hùng liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm hơn 100 hồ trên địa bàn Hà Nội.

Việc khởi tố, tạm giam ông Hùng nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan, do C03 khởi tố vào tháng 4.

Đây cũng là một trong ba vụ án đang được Bộ Công an làm rõ trách nhiệm liên quan của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Hôm 11/8, ông Chung bị Thủ tướng đình chỉ công tác 90 ngày.

Phương Sơn