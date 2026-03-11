Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp để rút ngắn thủ tục.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đồng ý về nguyên tắc nối dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM) đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP HCM triển khai dự án theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu trong quá trình thực hiện không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, kém hiệu quả.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP HCM phối hợp các bộ, ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến nhà thầu triển khai dự án metro Bến Thành - Suối Tiên, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó ngày 10/3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề xuất cơ chế đặc thù để triển khai dự án nối dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên di chuyển trên xa lộ Hà Nội (đường Võ Nguyên Giáp), tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, gồm 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm ở khu trung tâm. Tuyến bắt đầu vận hành từ tháng 12/2024 và là tuyến tàu điện đô thị đầu tiên của TP HCM.

Tuyến có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, sức chứa khoảng 930 khách, gồm 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Giai đoạn đầu, bình quân mỗi ngày có 9 đoàn tàu vận hành từ 5h đến 22h với khoảng 200 chuyến, tần suất 8-12 phút mỗi chuyến. Thời gian di chuyển từ ga Suối Tiên (gần Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức) đến ga Bến Thành khoảng 30 phút; tàu dừng tại mỗi ga khoảng 30 giây.

Ngày 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lập kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học để hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và xử lý nghiêm các sai phạm.

Hiện kết nối giữa TP HCM và sân bay Long Thành chủ yếu dựa vào đường bộ, trong đó trục chính là cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, thường xuyên quá tải. Quãng đường từ trung tâm TP HCM đến sân bay khoảng 40 km, trong khi các tuyến kết nối quan trọng như vành đai 3, quốc lộ 51, tỉnh lộ 25B, 25C đang được xây dựng hoặc nâng cấp nhưng chưa đồng bộ. Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nguy cơ ùn tắc giao thông kết nối vẫn hiện hữu nếu các dự án hạ tầng không kịp hoàn thành.

Cơ chế "xây dựng theo lệnh khẩn cấp" là hình thức đặc thù cho phép rút gọn một số thủ tục như thẩm định, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án trong tình huống cấp bách. Với cơ chế này, các bước chuẩn bị và thi công có thể triển khai song song theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu pháp lý, chất lượng và trách nhiệm quản lý.

Vũ Tuân