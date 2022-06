Keanu Reeves nắm tay bạn gái dự sự kiện

MỹTài tử Keanu Reeves nắm tay người tình tri kỷ Alexandra Grant tại MOCA Gala 2022 ở Los Angeles.

Ngôi sao The Matrix diện bộ suit xanh tím than, kết hợp cà vạt kẻ sọc. Alexandra Grant chọn đầm đuôi cá màu đỏ, nhấn bằng chi tiết bắt chéo vai, phối ví cầm tay màu vàng. Tờ E! mô tả khi cả hai tạo dáng chụp ảnh, Keanu và Alexandra luôn nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.

Keanu Reeves và Alexandra Grant ở MOCA Gala 2022 hôm 4/6. Lễ kỷ niệm gây quỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại còn có sự tham gia của diễn viên Eva Longoria, Krysten Ritter và Christina Hendricks. Ảnh: AFP

Sự kiện đánh dấu lần hiếm hoi cặp sao xuất hiện cùng nhau sau hơn hai năm. Hồi tháng 11/2019, Keanu Reeves và Alexandra Grant lần đầu dự thảm đỏ chung, công khai chuyện tình cảm ở LACMA Art + Film Gala tại Los Angeles.

Theo New York Times, đôi uyên ương quen nhau tại một bữa tiệc tối năm 2009, chơi thân rồi chuyển sang hẹn hò nhiều năm trước khi công khai. Alexandra sinh năm 1973 tại Ohio, có cha mẹ đều là giáo sư đại học. Từ nhỏ, cô thường xuyên theo họ chuyển tới các thành phố như Mexico, Paris, Washington. Năm 11 tuổi, Alexandra xin cha mẹ cho đến học nội trú ở St Louis để sống tự lập và theo đuổi sự nghiệp hội họa. Cô sống tại Los Angeles suốt hai thập niên qua.

Keanu Reeves xem Alexandra là tri kỷ, là người hiếm hoi khiến anh có thể trải lòng về cảm xúc và quá khứ. Lúc mới quen cô, tài tử đang trong giai đoạn tìm lại chính mình. Quá khứ mất mát khi chứng kiến nhiều cái chết của người thân và lối sống khép kín khiến tài tử thường bị đồn mắc bệnh trầm cảm ở cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010. Anh không còn những dự án phim thành công tại phòng vé như trước. Một nguồn tin nói với People: "Keanu vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi có Alexandra trong đời".

Keanu Reeves và Alexandra Grant ở LACMA Art + Film Gala 2019 Keanu Reeves và Alexandra Grant ở LACMA Art + Film Gala 2019. Video: Access

Bên nhau, Alexandra ủng hộ bạn trai trong nhiều dự án. Cả hai đồng hành tại Berlin (Đức) suốt nhiều tháng khi Keanu quay phần bốn của The Matrix năm 2020. Trước đó, họ từng hợp tác trong cuốn tự truyện Ode To Happiness của Keanu năm 2011. Năm 2016, cô tiếp tục đảm nhận vẽ minh họa cho cuốn Shadow do Keanu Reeves viết nội dung.

Keanu Reeves sinh năm 1964 tại Toronto, Canada. Trong ba thập niên qua, anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất phòng vé của Hollywood với tổng doanh thu hơn 3,8 tỷ USD. John Wick phần bốn do anh đóng chính ban đầu dự kiến khởi chiếu vào tháng 5, sau đó hoãn tới ngày 24/3/2023.

Họa Mi (theo E!)