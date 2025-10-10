Keane: 'Tôi muốn thấy Simeone tạo nên cơn hỗn loạn ở Man Utd'

Cựu tiền vệ Roy Keane muốn Diego Simeone, HLV đương nhiệm của Atletico Madrid, dẫn dắt Man Utd nếu Ruben Amorim bị sa thải.

"Tôi đã nói điều này suốt nhiều năm. Tôi muốn Simeone đến Man Utd. Simeone sẽ tạo ra sự hỗn loạn, nhưng là hỗn loạn tích cực. Ông ấy sẽ làm rung chuyển sân Old Trafford", Keane nói trên podcast Stick to Football ngày 8/10.

HLV Diego Simeone chỉ đạo trong trận Atletico gặp Espanyol trên sân Civitas Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 28/8/2024. Ảnh: Reuters

Cựu tiền vệ người Ireland không chỉ bị cuốn hút bởi cá tính mạnh mẽ mà còn bởi triết lý chiến đấu không khoan nhượng mà Simeone truyền cho cầu thủ. Keane cũng lấy trận Atletico thắng Real 5-2 ở vòng 7 La Liga để phản bác việc Simeone có triết lý phòng ngự tiêu cực.

"Simeone sẽ khiến Old Trafford sôi động trở lại. Không ai dám đảm bảo thành công, nhưng tôi muốn thấy cá tính và thành tích của ông ấy", Keane nói tiếp. "Mọi người nói Simeone chỉ biết phòng ngự, nhưng họ vừa ghi 5 bàn vào lưới Real đấy chứ. Ông ấy không thích đội thủng lưới nhiều, nhưng Atletico vẫn có thể đá đẹp, chiến đấu hết mình. Tôi muốn thấy tinh thần đó".

Dù vậy, Keane cũng hài hước nói rằng ông không muốn Amorim bị sa thải ngay. "Tôi vẫn nghĩ nên cho ông ấy thêm cơ hội, ít nhất là thêm một tuần nữa", cựu tiền vệ 45 tuổi cười nói.

Năm 2022, Gary Neville, đồng đội cũ của Keane, cũng kêu gọi Man Utd "trả thật nhiều tiền" để bổ nhiệm Simeone, ngay sau khi Atletico loại Man Utd khỏi Champions League.

HLV Diego Simeone trước trận Atletico thắng Man Utd 1-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/3/2022. Ảnh: X / Atletico de Madrid

Simeone - người dẫn dắt Atletico suốt 14 năm qua, từ năm 2011 - là HLV có thời gian gắn bó lâu thứ hai ở top 5 giải VĐQG châu Âu, chỉ sau Frank Schmidt của Heidenheim (2007 - nay). Hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Argentina với Atletico còn hạn đến năm 2027. Vào năm 2016, Simeone từng thừa nhận Ngoại hạng Anh và Serie A là những điểm đến rất hấp dẫn.

Dưới thời Simeone, Atletico trở thành thế lực của bóng đá châu Âu với phong cách thi đấu thực dụng. Họ đã giành hai La Liga, một Cup Nhà Vua, một Siêu Cup Tây Ban Nha, hai Europa League và hai Siêu Cup châu Âu.

Simeone nổi tiếng với phong cách dữ dội cả trong lẫn ngoài sân. Ở trận Atletico thua Liverpool 2-3 ở Champions League hồi tháng 9, ông bị truất quyền chỉ đạo sau khi xô xát với một CĐV đội chủ nhà. Sau trận, Simeone khẳng định ông bị xúc phạm suốt cả trận và ám chỉ có yếu tố phân biệt chủng tộc trong lời lẽ của khán giả. UEFA sau đó đã treo giò ông một trận vì hành vi phi thể thao.

Amorim đang chịu sức ép dữ dội tại Man Utd. Sau mùa giải 2024-2025 bết bát, đội bóng của ông khởi đầu chật vật mùa này với ba thất bại qua 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" còn bị đội hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Cup Liên đoàn.

Man Utd có dấu hiệu khởi sắc khi thắng hai trong ba trận gần (trước Chelsea và Sunderland) để tạm vươn lên nửa trên Ngoại hạng Anh. Nhưng theo báo Anh Sportmail, đó vẫn chỉ là mức tối thiểu và đội bóng bị chấm điểm D trong bản báo cáo đánh giá giữa mùa.

Hồng Duy (theo Daily Mail)