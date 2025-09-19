CĐV Liverpool tố HLV Simeone dối trá

AnhJonny Poulter lên tiếng đáp trả sau màn xung đột với HLV Diego Simeone trong trận Liverpool thắng Atletico 3-2 ở lượt đầu Champions League.

Sau khi Virgil van Dijk đánh đầu ấn định tỷ số ở phút bù giờ, Simeone nổi nóng, lao về phía một khán giả ngồi ngay sau khu huấn luyện để đòi ăn thua đủ. Dù được các nhân viên an ninh cùng ban huấn luyện Atletico can ngăn, nhà cầm quân người Argentina tiếp tục tranh cãi với trọng tài bàn, để rồi bị trọng tài chính Maurizio Mariani truất quyền chỉ đạo.

Sau trận, Simeone tỏ ra tức giận, nhiều lần nhấn mạnh rằng ông "chỉ là con người", phải chịu đựng hàng loạt lời lăng mạ suốt cả trận và bóng gió nhắc đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Khi phóng viên gặng hỏi chi tiết về cáo buộc phân biệt chủng tộc, HLV 54 tuổi bỏ ngang và rời phòng họp báo.

Jonny Poulter đăng thông điệp "Tôi có được tính là kiến tạo không?", khi nhắc lại sự cố khiến HLV Diego Simeone bị truất quyền chỉ đạo.

Trong đoạn video trên mạng xã hội X, Poulter xác nhận anh là người khiến Simeone nổi giận, nhưng phủ nhận có lời lẽ phân biệt chủng tộc. "Điều tôi muốn nói rõ ở đây là Simeone đã không trung thực. Tôi cho rằng ông ấy hèn nhát", CĐV này cho biết. "Tôi không hề nói gì mang tính phân biệt chủng tộc hay liên quan đến Chiến sự Falklands như một số tờ báo Tây Ban Nha suy đoán. Tất cả những gì tôi hét lên chỉ là 'Chúng tôi thắng rồi, hãy biến đi', kiểu phản ứng bình thường trên khán đài thôi".

Poulter còn cáo buộc trợ lý của Simeone có hành động quá khích và nhổ nước bọt về phía mình. "Khi Atletico gỡ hòa, trợ lý của ông ta đã quay sang khiêu khích CĐV. Chúng tôi chửi lại, gọi ông ta là đồ hèn nhát. Rồi chính người này còn nhổ nước bọt về phía tôi", CĐV này kể.

CĐV Liverpool lăng mạ Atletico Jonny Poulter làm cử chỉ lăng mạ hướng về thành viên Atletico.

Cảnh tượng hỗn loạn cuối trận tại Anfield được khán giả ghi lại từ nhiều góc quay. Một đoạn video cho thấy Poulter liên tục làm cử chỉ khiêu khích và chửi thề về phía khu kỹ thuật Atletico sau Marcos Llorente gỡ hòa 2-2. Video khác ghi lại cảnh Simeone tìm cách lao lên khán đài đối chất với CĐV Liverpool, trước khi bị truất quyền chỉ đạo.

Sau đó, danh tính và quá khứ gây tranh cãi của Poulter nhanh chóng bị phanh phui. Theo báo Anh Sportmail, Poulter, 30 tuổi, là nhân viên thu hồi nợ, từng bị cấm đến sân 3 năm sau khi lăng mạ một CĐV khác trong trận chia tay huyền thoại Steven Gerrard gặp Crystal Palace năm 2015.

Jonny Poulter từng bị cấm đến sân 3 năm và 8 tuần chịu lệnh giới nghiêm ban đêm.

Khi đó, Poulter treo cờ và bị yêu cầu hạ xuống để không che khuất tầm nhìn của khu vực dành cho người khuyết tật. Ông David Hingham, 61 tuổi, cùng vợ ngồi xe lăn, đã nhắc nhở. Poulter lập tức nổi nóng, bị cáo buộc đã buông lời xúc phạm: "Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng đuổi các người dùng xe lăn đi chỗ khác và sẽ còn tiếp tục".

Tòa án kết luận Poulter có hành vi gây hấn và xúc phạm, khiến anh phải chịu án cấm đến sân 3 năm, cùng 8 tuần chịu lệnh giới nghiêm ban đêm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)